Ormanya’dan doğaya: Kuzuyayla’ya dokuz kızıl geyik daha salındı

Ormanya, Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parklarından biri olarak yetiştirdiği kızıl geyikleri doğaya kazandırmaya devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Kızıl Geyik Yerleştirme Projesi kapsamında dokuz kızıl geyik daha Kuzuyayla’da doğal yaşam alanlarına bırakıldı. 2024-2025 döneminde doğayla buluşturulan 30 geyikle birlikte iki yılda salınan geyik sayısı 39 oldu.

projenin amacı ve yöntemleri:

Projenin temel hedefi, yaban hayatını korumak, biyolojik çeşitliliği güçlendirmek ve doğal dengenin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak. Ormanya’da özenle yetiştirilen geyikler, gerekli hazırlık ve sağlık kontrollerinin ardından Samanlı Dağları ve Kandıra ormanları başta olmak üzere uygun yaşam alanlarına bırakılıyor. Proje kapsamında genetik çeşitliliğin korunmasına da önem veriliyor; sürülerde baskın erkek bireylerin değiştirilmesi yoluyla yakın akraba çiftleşmesi riskinin azaltılması hedefleniyor ve böylece doğaya salınan geyiklerin uzun vadede sağlıklı bir popülasyon oluşturması amaçlanıyor.

belediye yetkililerinin görüşleri:

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kızıl geyiklerin doğaya salınmasını yalnızca bir yaban hayatı projesi olarak görmediklerini; bunun ekolojik denge, kent yaşamının kalitesi ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakma çabasıyla doğrudan ilişkili olduğunu vurguladı. Büyükakın, küresel ölçekteki iklim değişikliğinin bugün bir iklim krizine dönüştüğünü belirterek insanlığın doğayla ilişkisini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini ifade etti. Başkan ayrıca su kıtlığı, gıda krizi ve zorunlu göç gibi tehlikelere dikkat çekti ve karbon emisyonunun azaltılması gerekliliğini yineledi.

Büyükakın, belediyenin yürüttüğü çevre ve altyapı yatırımlarının (denizlerin ve nehirlerin temizlenmesi, kanalizasyon çalışmaları vb.) ekosistemin korunmasıyla doğrudan ilişkili olduğunu belirtti ve kızıl geyiklerin ormanın doğal döngüsüne katkı sağlayacağını söyledi. Ayrıca yerel yönetimlerin çabalarının tek başına yeterli olmayacağını, toplumun her kesiminin sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı: "Biz geyik muhabbeti yapmıyoruz, ülkemizin geleceği için çalışıyoruz" sözleriyle projenin önemine dikkat çekti.

bölgesel etkiler ve turizm:

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Samanlı Dağları’nda kızıl geyiklerin salınmasının bölgenin güzelliğine ve canlı çeşitliliğine değer kattığını belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu ise salımın yaban hayatının korunması kadar bölgenin turizm potansiyeline katkı sağlayacağını aktardı. Ulu, geçen yıl Kuzuyayla’yı 300 bin kişinin ziyaret ettiğini ve yapılan yatırımlarla bu sayının 2-3 katına çıkmasının öngörüldüğünü söyledi. Proje, kış turizmi, ekoturizm ve doğa yürüyüşleriyle uyumlu bir koruma ve üretim yaklaşımı hedefliyor.

Ormanya’da 2024 yılında 17 kızıl geyik yavrusunun dünyaya gelmiş olması ve üretimde yaklaşık %20 artış sağlanması, merkezin geyik bakımında ve üremesinde sağladığı katkının somut göstergeleri olarak öne çıkıyor.

uzun vadeli hedefler ve toplum çağrısı:

Projede öncelik, sadece birey sayısını artırmak değil; sağlıklı, genetik çeşitliliğe sahip ve sürdürülebilir bir yaban hayatı oluşturmak. Belediye yetkilileri, bu çabaların sürdürülebilmesi için halkın, kurumların ve diğer paydaşların desteğinin gerekliliğini yineliyor. Başkan Büyükakın, gündemin kısır tartışmalarına takılmadan çevre çalışmalarının sahiplenilmesi gerektiğini vurgulayarak, yapılan işlerin ülke ve dünya için uzun vadeli fayda sağlayacağını belirtti.

Sonuç olarak Ormanya’dan Kuzuyayla’ya yapılan salımlar, bölgenin biyolojik çeşitliliğini desteklemeyi, ekoturizmi güçlendirmeyi ve doğayla uyumlu bir kent politikası oluşturmayı hedefleyen kapsamlı bir koruma çalışmasının parçası olarak yürütülüyor.

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK DOĞAL YAŞAM PARKLARINDAN ORMANYA’DA YETİŞTİRİLEN 9 KIZIL GEYİK DAHA KUZUYAYLA’DA DOĞAL YAŞAMLA BULUŞTURULDU.