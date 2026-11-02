bakü'de açılan 'çanakkale'den bakü' sergisi ortak medeniyet vurgusunu taşıdı

Bakü'de 'Çanakkale'den Bakü' ortak medeniyet sergisi açıldı

Ezine Halk Eğitim Merkezi Yunus Emre Bakü Temsilciliği öncülüğünde, Ezine Kaymakamlığı ve Ezine Belediyesi katkılarıyla Azerbaycan'ın Bakü kentinde "Çanakkale'den Bakü'ye Ortak Medeniyet Sergisi" düzenlendi. Etkinlik, Cumhuriyet'in 103'üncü yılı vesilesiyle gerçekleştirildi ve kültürel bağların güçlendirilmesini amaçladı.

Protokol katılımı ve açılış konuşmaları:

Programa Ezine Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu ile Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel katıldı. Serginin resmi açılışını ise Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz ile Azerbaycan Türkiye Büyükelçisi Birol Akgün yaptı. Açılış konuşmalarında iki ülke arasındaki kültürel miras ve ortak tarih vurgulandı.

Serginin teması ve önemi:

Sergi, Çanakkale ile Bakü arasındaki ortak medeniyet bağlarını kültürel bir perspektiften ele alıyor ve Cumhuriyetin 103'üncü yılı çerçevesinde iki toplum arasındaki dayanışmayı öne çıkarıyor. Organizasyonun yerel kurumların katkısıyla yurtdışında gerçekleştirilmesi, kültür diplomasisi açısından dikkat çekici bulundu.

Ezine tarafının desteğiyle gerçekleştirilen bu tür girişimler, hem yerel üretim ve eğitim kurumlarının uluslararası platformlarda görünürlüğünü artırıyor hem de ortak tarih ve kültür paylaşımlarının korunmasına katkı sağlıyor. Sergi etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen konuşmalar ve açılış, iki ülke temsilcileri arasında olumlu bir atmosfer oluşturdu.

ÇANAKKALE'NİN EZİNE İLÇESİNDE HALK EĞİTİMİ MERKEZİ YUNUS EMRE BAKÜ TEMSİLCİLİĞİ TARAFINDAN KAYMAKAMLIK VE EZİNE BELEDİYESİ KATKILARIYLA ÇANAKKALE'DEN BAKÜ'YE ORTAK MEDENİYET SERGİSİ DÜZENLENDİ.