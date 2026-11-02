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Fındığın serüveni Recklinghausen konuklarında hayranlık uyandırdı

Recklinghausen temsilcileri, Ordu'daki Kahraman Sağra Fındık Müzesi'nde fındığın dikimden sofraya geliş sürecini ve müze binasını inceledi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 12:44

GÜNCELLEME: 02 Kasım 2026 - 12:55

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Fındığın serüveni Recklinghausen konuklarında hayranlık uyandırdı

Ordu'da fındığın serüveni:

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Kahraman Sağra Fındık Müzesi, Recklinghausen kentinden gelen sivil toplum kuruluşu temsilcilerini ağırladı. Müze, fındığın dikiminden işlenmesine ve nakliyesine kadar geçen her aşamayı kronolojik bir anlatımla sunuyor.

Ziyaret sırasında sergilenenler:

Müzede dikimden hasada, işleme ve nakliyeye kadar üretimde kullanılan araç ve gereçler sergileniyor. Ziyaretçiler, fındığın geleneksel yaşamdaki yerini ve üretim sürecinin mutfaklara ulaşana dek geçtiği aşamaları yakından görme fırsatı buldu.

Alman misafirlerin izlenimleri:

Recklinghausen'den gelen temsilciler, müze binasının tarihi dokusundan ve sergilenen materyallerden etkilendiklerini belirtti. Ziyaretle ilgili düşüncelerini paylaşan konuklar, "Fındık müzesinin binası çok etkileyiciydi. Müze içerisinde gezerken çikolatanın masamıza gelene kadarki süreci görmek çok güzeldi. Geçmişte bu binanın içinde insanların yaşadığını bilmek de çok etkileyiciydi" ifadelerini kullandı.

Bu ziyaret, fındığın hem üretim hem de kültürel boyutunun uluslararası ziyaretçiler tarafından tanınmasını sağladı ve iki şehir arasındaki kültürel diyaloğun güçlenmesine katkıda bulundu.

KAHRAMAN SAĞRA FINDIK MÜZESİ, ALMANYA&#039;NIN RECKLİNGHAUSEN KENTİNDEN GELEN SİVİL TOPLUM KURULUŞU...

KAHRAMAN SAĞRA FINDIK MÜZESİ, ALMANYA'NIN RECKLİNGHAUSEN KENTİNDEN GELEN SİVİL TOPLUM KURULUŞU TEMSİLCİLERİNİ AĞIRLADI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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