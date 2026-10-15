Tadelle, raflarda pembe ambalajla erken teşhise dokunuyor

Tadelle'den meme sağlığına özel kampanya

OYAK şirketlerinden Sagra'nın markası Tadelle, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında "Dokun, Hayata." projesini hayata geçirdi. Markanın iletişim çalışmaları ilk kez olarak 46 yıllık ikonik kırmızı ambalajını Ekim ayı boyunca pembeye çevirme kararını içeriyor ve kampanya kapsamında yapay zekâ destekli bir reklam filmi hazırlandı.

Filmde anlatılan hikâye:

Reklam filmi market rafında iki kadın arasında gelişen bir karşılaşmayla başlıyor. Klasik kırmızı ambalajlar arasında öne çıkan pembeye dönmüş ürünün fark edilmesi, reklamın merkezindeki "Dokun" mesajını ve elle muayenenin önemine yapılan çağrıyı güçlendiriyor. Film, küçük bir farkındalık anının bir sohbete veya hatırlatmaya dönüşebileceğini vurguluyor.

Raf uygulaması ve erişim:

Ekim ayı boyunca yalnızca Migros mağazalarında satışa sunulacak pembe ambalajlar kampanyanın en görünür temas noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Ambalaj üzerinde yer alan QR kod tüketiciyi Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan bilgilendirme içeriğine yönlendiriyor; böylece rafta başlayan farkındalık güvenilir bilgiye ve somut aksiyona dönüşmesi hedefleniyor.

Kampanyanın amacı ve iletişim yaklaşımı:

"Dokun, Hayata." projesiyle amaç, meme sağlığı farkındalığını artırmak ve erken teşhisin önemini hatırlatmak. Kampanya aynı zamanda Sağlık Bakanlığı'nın sunduğu ücretsiz tarama imkânlarının bilinirliğini artırmayı hedefliyor. Marka, geçmişte tüketicilerle bağ kuran "Fiiller" iletişiminden beslenen yaklaşımı ambalaja taşıyarak görünürlüğü toplumsal faydaya dönüştürmeyi amaçlıyor.

TADELLE, MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI’NA ÖZEL HAYATA GEÇİRDİĞİ "DOKUN, HAYATA." PROJESİ İÇİN YAPAY ZEKA DESTEKLİ REKLAM FİLMİ HAZIRLADI.