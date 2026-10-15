Karabükte trafiğe kayıtlı 89 bin 68 araçla otomobil öne çıktı

TÜİK tarafından açıklanan motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre, Karabük'te Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 89 bin 68 olarak kaydedildi. İl düzeyindeki dağılım, yerel araç yapısı hakkında önemli bir tablo sunuyor.

Araç türleri dağılımı:

Karabük'te trafiğe kayıtlı araçların türlere göre dağılımında 50 bin 131 adetle otomobil ilk sırada yer alıyor (%56,3). Bunu 15 bin 305 motosiklet (%17,2) ve 10 bin 557 kamyonet (%11,9) izliyor. Diğer kategoriler arasında 6 bin 962 traktör (%7,8), 3 bin 492 kamyon (%3,9), 1 bin 631 minibüs (%1,8), 599 otobüs (%0,7) ve 391 özel amaçlı taşıt (%0,4) bulunuyor.

Bölgesel ve ulusal karşılaştırma:

Batı Karadeniz illeriyle kıyaslandığında Karabük, komşu iller arasında Zonguldak'ın 218 bin 130 ve Bartın'ın 72 bin 485 kayıtlı aracı arasında yer alıyor. Aynı dönemde Türkiye genelinde Eylül ayında 161 bin 27 taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, toplam motorlu kara taşıtı sayısı 35 milyon 65 bin 235 olarak bildirildi. Karabük'ün ulusal stoktaki payı ise yaklaşık %0,25 seviyesinde.

Veri seti, yerel ulaşım profilinin otomobil ağırlıklı olduğunu ve tarım araçları ile motosikletin de önemli bir paya sahip olduğunu gösteriyor; bu dağılım kent içi kullanım ile kırsal ihtiyaçların ortak yansıması olarak okunabilir.

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (TÜİK) VERİLERİNE GÖRE KARABÜK'TE EYLÜL AYI SONU İTİBARIYLA TRAFİĞE KAYITLI MOTORLU KARA TAŞITI SAYISI 89 BİN 68 OLDU.