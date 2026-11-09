Antalya’dan COP31’e 48 çevreci otobüsle ulaşım sağlanacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, daha temiz ve yaşanabilir bir kent hedefiyle filosuna eklediği çevreci otobüslerle Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na destek veriyor. Belediye, çevre ve doğayı koruma ile Antalya’yı iklim değişikliğine karşı güçlendirme çalışmalarını uygulamaya yönelik adımlarından biri olarak toplu taşıma kapasitesini güçlendirdi.

filoya katılan araçlar:

Belediyenin filosuna yeni katılan 20 CNG’li ve 28 modern dizel olmak üzere toplam 48 çevreci otobüs, COP31 süresince katılımcıların alana konforlu ve güvenli ulaşımını sağlayacak. Söz konusu otobüsler, toplantı boyunca kamu taşımacılığında görev alacak ve ilk kez COP31 kapsamında hizmet verecek.

operasyon ve güzergahlar:

Operasyon sırasında 56 uzman şoför görev yapacak. Otobüsler, Kundu, Belek, Güzeloba ve oteller bölgesinden katılımcıları COP31’in gerçekleştirildiği EXPO alanına taşıyacak. Antalya’da bugün başlayan ve 20 Kasım’a kadar devam edecek zirve için belediye, aylardır süren hazırlıkların sonucu olarak bu ulaşım desteğini sunuyor.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, FİLOSUNA YENİ KATTIĞI ÇEVRECİ 20 CNG’Lİ, 28 MODERN DİZEL TOPLAM 48 OTOBÜS İLE COP31 ZİRVESİ’NDE DESTEK VERECEK.