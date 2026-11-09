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Erdoğan: barış ve diplomasi kapısını açmak için devreye girmeye hazırız

Erdoğan, Trump ile görüştüğünü söyleyip Türkiye'nin barış ve diplomasi için devreye girmeye hazır olduğunu ve sağduyu çağrısı yaptığını ekledi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 13:11

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EDİTÖR: Elif Demir

Erdoğan: barış ve diplomasi kapısını açmak için devreye girmeye hazırız

Erdoğan'ın görüşmesinin özeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Sayın Trump ile yaptığı görüşmede bölgedeki gerilim ve olası ABD-İran çatışması konusundaki çekincelerini ilettiğini açıkladı. Görüşmede, Türkiye'nin arabuluculuk ya da devreye girme imkanlarına açık olduğu mesajının taraflara iletildiği belirtildi.

Türkiye'nin teklifi ve çağrısı

Erdoğan, söz konusu görüşmeden aktardığı ifadelerde, 'Barış ve diplomasi kapısını açmak için devreye girmeye hazır olduğumuzu taraflara ilettik' dedi ve bu yaklaşımın taraflara iletildiğini vurguladı. Açıklamada Türkiye'nin amacının tansiyonu düşürmek ve diyalog zemini oluşturmak olduğu öne çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı ayrıca, bölgesel bir felaketi önlemek için sağduyu çağrısında bulundu: 'Umarız sağduyu hakim olur ve bölge olarak uçurumun kenarından döneriz.' Bu ifadeler, Ankara'nın diplomasi yönlü yaklaşımını ve krizin tırmanmasını önlemeye yönelik isteğini yansıtıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: &quot;(ABD-İRAN SAVAŞI) AMERİKAN BAŞKANI SAYIN TRUMP&#039;LA BU KONULARI GÖRÜŞTÜM VE...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "(ABD-İRAN SAVAŞI) AMERİKAN BAŞKANI SAYIN TRUMP'LA BU KONULARI GÖRÜŞTÜM VE ÇEKİNCELERİMİZİ ANLATTIM. BARIŞ VE DİPLOMASİ KAPISINI AÇMAK İÇİN DEVREYE GİRMEYE HAZIR OLDUĞUMUZU TARAFLARA İLETTİK. UMARIZ SAĞDUYU HAKİM OLUR VE BÖLGE OLARAK UÇURUMUN KENARINDAN DÖNERİZ"

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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