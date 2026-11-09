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Erdoğan'dan adadaki gerçekliği kabul çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs meselesinin yalnızca dış politika olmadığını belirterek adada "iki ayrı halk, iki ayrı devlet" gerçeğinin kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 13:09

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EDİTÖR: Elif Demir

Erdoğan'dan adadaki gerçekliği kabul çağrısı

cumhurbaşkanının ana mesajı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs konusunda yaptığı açıklamada konunun sadece bir dış politika meselesi olmadığını belirtti ve Türkiye'nin duruşunun açık olduğunu aktardı.

"Kıbrıs davası bizim için yalnızca bir dış politika meselesi değildir. Kıbrıs konusundaki duruşumuz da son derece açık ve net. Artık adada iki ayrı halkın, iki ayrı devletin bulunduğu gerçeğinin kabul edilmesi gerekiyor" sözleri, Erdoğan'ın mesajının merkezinde yer aldı.

açıklamanın öne çıkan noktaları:

Açıklamada öne çıkan iki unsur, meselenin kapsamı ile kabul çağrısının netliği oldu. Erdoğan, Kıbrıs davasını sadece uluslararası ilişkiler bağlamında sınırlamayı reddettiğini ifade ederek sorunun daha geniş bir gerçeklik tanımlamasıyla ele alınması gerektiğini savundu.

Vurgu, adadaki gerçekliğin tanınması üzerinde yoğunlaştı; Erdoğan, bu duruşun Türkiye açısından değişmez ve açık olduğunu dile getirdi. Söylem, hem iç kamuoyuna hem de muhatap taraflara yönelik net bir mesaj içeriyor.

mesajın muhtemel yansımaları:

Bu tür ifadeler, diplomaside pozisyonun netleştirilmesi ve tartışmanın çerçevesinin belirlenmesi açısından önem taşıyor. Erdoğan'ın sözleri, Kıbrıs'taki çözüm arayışları ve tarafların yaklaşımı üzerinde etkili olabilecek bir yönlendirme niteliği taşıyor.

Cumhurbaşkanı tarafından tekrar edilen bu duruş, konunun sadece teknik veya geçici düzenlemelerle kapatılmayacağı, daha kalıcı bir kabul arayışının gündemde olduğu mesajını veriyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UÇAKTA GAZETECİLERİN SORULARINI CEVAPLADI

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UÇAKTA GAZETECİLERİN SORULARINI CEVAPLADI

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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