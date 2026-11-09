Uluslararası öğrenciler Afşin’de Eshab-ı Kehf külliyesini tanıdı

Gezinin kapsamı ve amacı:

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde (KSÜ) eğitim gören 35 uluslararası öğrenci, bir öğrenci derneğinin düzenlediği program kapsamında Afşin'de bir araya geldi. Organizasyonun temel hedefi, öğrencilerin kent ve çevresinin kültürel mirasını doğrudan görerek tanımasını sağlamak ve farklı kültürler arasında etkileşimi güçlendirmek olarak açıklandı.

Ziyaretin öne çıkanları:

Program dahilinde öğrenciler, bölgenin önemli inanç turizmi merkezlerinden biri olan Eshab-ı Kehf Külliyesinde bulundu. Rehberler eşliğinde külliyenin tarihi geçmişi, manevi değeri ve mimari özellikleri hakkında bilgilendirildiler. Öğrenciler, yapının yerel kimlik ve kültürel süreklilik açısından taşıdığı önemi gözlemleme fırsatı buldu.

Etkinlik organizatörleri, gezinin uluslararası öğrencilerin Kahramanmaraş ve ilçelerine yönelik ilgisini artırmayı ve yerel kültür ile küresel öğrenim deneyimini buluşturmayı amaçladığını belirtti. Farklı ülkelerden gelen katılımcılar, hem bilgi alışverişinde bulundu hem de sosyal etkileşimlerini güçlendirdi.

SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ'NDE ÖĞRENİM GÖREN 35 ULUSLARARASI ÖĞRENCİ, BİR ÖĞRENCİ DERNEĞİNİN DÜZENLEDİĞİ GEZİ PROGRAMI KAPSAMINDA AFŞİN ESHAB-I KEHF KÜLLİYESİ'Nİ ZİYARET ETTİ.