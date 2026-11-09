Dolar 50,1768 +0,08%
Euro 56,2371 +0,65%
Bist 11.586,50 +0,90%
Altın Gram 6.626,30 +0,80%
EUR/USD 1,1196 +0,47%
Brent Petrol 96,41 -1,94%
--°

Uluslararası öğrenciler Afşin’de Eshab-ı Kehf külliyesini tanıdı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde öğrenim gören 35 uluslararası öğrenci, dernek organizasyonuyla Afşin'deki Eshab-ı Kehf külliyesinin tarihini ve mimarisini tanıdı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 13:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Uluslararası öğrenciler Afşin’de Eshab-ı Kehf külliyesini tanıdı

Gezinin kapsamı ve amacı:

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde (KSÜ) eğitim gören 35 uluslararası öğrenci, bir öğrenci derneğinin düzenlediği program kapsamında Afşin'de bir araya geldi. Organizasyonun temel hedefi, öğrencilerin kent ve çevresinin kültürel mirasını doğrudan görerek tanımasını sağlamak ve farklı kültürler arasında etkileşimi güçlendirmek olarak açıklandı.

Ziyaretin öne çıkanları:

Program dahilinde öğrenciler, bölgenin önemli inanç turizmi merkezlerinden biri olan Eshab-ı Kehf Külliyesinde bulundu. Rehberler eşliğinde külliyenin tarihi geçmişi, manevi değeri ve mimari özellikleri hakkında bilgilendirildiler. Öğrenciler, yapının yerel kimlik ve kültürel süreklilik açısından taşıdığı önemi gözlemleme fırsatı buldu.

Etkinlik organizatörleri, gezinin uluslararası öğrencilerin Kahramanmaraş ve ilçelerine yönelik ilgisini artırmayı ve yerel kültür ile küresel öğrenim deneyimini buluşturmayı amaçladığını belirtti. Farklı ülkelerden gelen katılımcılar, hem bilgi alışverişinde bulundu hem de sosyal etkileşimlerini güçlendirdi.

SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ&#039;NDE ÖĞRENİM GÖREN 35 ULUSLARARASI ÖĞRENCİ, BİR ÖĞRENCİ DERNEĞİNİN...

SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ'NDE ÖĞRENİM GÖREN 35 ULUSLARARASI ÖĞRENCİ, BİR ÖĞRENCİ DERNEĞİNİN DÜZENLEDİĞİ GEZİ PROGRAMI KAPSAMINDA AFŞİN ESHAB-I KEHF KÜLLİYESİ'Nİ ZİYARET ETTİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

İcra operasyonu iddiası: Tera Holding'in araç ve banka hesaplarına haciz
images

GAÜN hastanesi'nde derin TMS ile ruh sağlığında yeni seçenek
images

uzmandan çarpıntı uyarısı: ne zaman kaygılanmalı, ne zaman rahat olunmalı
images

Yıldırım'da atölye çocuklara erken okuma ve sorgulamayı öğretiyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Başiskele'ye eğitim kampüsü: 24 sınıflı Güzel İşler İlkokulu'nun temeli atıldı

Bayburt'ta organ bağışı için gençlere ve halka yönelik bilinçlendirme seferberliği

Döküm sırasında tavan vincinin kopması: HABAŞ fabrikasında 3 işçi yaşamını yitirdi

GAÜN hastanesi'nde derin TMS ile ruh sağlığında yeni seçenek

TREND HABERLER

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Akbank’tan COP31’e kalıcı iklim finansmanı çağrısı: 2030 hedefi 2,5 trilyon TL

Türkiye ve İspanya’dan sağlık teknolojilerinde bilim köprüsü kuruluyor