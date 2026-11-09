tekirdağ bulaması kadın kooperatiflerinin emeğiyle geleceğe taşınıyor

Tekirdağ bulaması kadın emeğiyle yaşatılıyor

Tekirdağ'ın yöresel değerleri arasında ayrı bir yeri olan bulama, coğrafi işaret tesciliyle korunurken, üretimi büyük ölçüde kadınların elinde sürüyor. Yahyaköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Şarköy Üretim ve Pazarlama Kooperatifi üyeleri, yöreye özgü Yapıncak üzümünden elde edilen bulamayı geleneksel yöntemlerle hazırlıyor ve bu bilgiyi gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlıyor.

geleneksel üretim süreci:

Bulama, kendine özgü aroma, renk ve kıvamı ile öne çıkıyor; bunun temelinde ise zahmetli ve sabır isteyen üretim aşamaları bulunuyor. Üzüm bağlarından toplanan Yapıncak üzümleri önce şıraya dönüştürülüyor. Ardından üretimde kullanılan özel bir toprakla şıra duruduluyor, daha sonra çöven bitkisi belirli ölçülerde eklenip şırayla birlikte kaynatılıyor. Pişirme sırasında sürekli karıştırmanın gerektiği bu süreç saatler sürebiliyor ve işi kolaylaştırmak için el değişimleriyle yürütülüyor.

Üretici Alev Yamalı, sürecin ayrıntılarını paylaşarak, "Ormandan elde ettiğimiz, pekmez için bulamayı kestirmekte kullandığımız özel bir toprağımız var. Şıramızı elde ettikten sonra bu toprakla durulmaya bırakıyoruz. Durulduktan sonra çöven dediğimiz bitkiyle belirli ölçülerde kaynatıp şırayla birleştiriyoruz. Ocakta pişirirken sürekli karıştırıyoruz. Bu çok yorucu bir iş ve sürekli el değiştirerek yapıyoruz." sözleriyle sürecin emek yoğunluğunu vurguluyor.

kooperatifler ve kültürel aktarım:

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, bulama üretimi yapan kadın kooperatifi üyelerini ziyaret ederek üretim aşamalarını yerinde inceledi ve coğrafi işaretli ürünün tanıtımı ile geleneksel yöntemlerin korunmasının önemine dikkat çekti. Kooperatif üyeleri, üretimin sürekliliğini sağlamak ve ürünün özgün niteliklerini korumak için eğitim ve tanıtım çalışmalarını sürdürüyor.

Alev Yamalı, coğrafi işaret tescilinin ürünün tanınırlığını artırdığına ve üretim özelliklerini korumada kritik rol oynadığına işaret ederek, "Bulamanın coğrafi işaretle tescillenmesi bu yöresel değerin tanınması ve kendine özgü üretim özelliklerinin korunması açısından çok önemli. Kadın üreticiler olarak bulamayı yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Bizim için bereket, emeğin geleneğe dönüşmesidir" dedi.

Geleneksel teknikler, yerel hammadde kullanımı ve kadınların bilgi birikimi sayesinde Tekirdağ bulaması yalnızca bir tat olmanın ötesine geçiyor; bölgenin tarımsal üretimini ve mutfak kültürünü temsil eden yaşayan bir miras olarak sofralara taşınmaya devam ediyor.

TEKİRDAĞ’IN YÖRESEL LEZZETLERİ ARASINDA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP OLAN VE COĞRAFİ İŞARET TESCİLİYLE KORUMA ALTINA ALINAN BULAMA, KADIN ÜRETİCİLERİN EMEĞİYLE GELENEKSEL YÖNTEMLERLE ÜRETİLMEYE DEVAM EDİYOR.