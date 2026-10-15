Dolar 49,4166 +0,08%
Euro 55,5691 +0,59%
Bist 12.153,90 +0,29%
Altın Gram 6.633,63 +1,64%
EUR/USD 1,1223 +0,59%
Brent Petrol 103,87 -2,07%
--°

Bakü'de diplomasi trafiği: dışişleri bakanı Hakan Fidan cica 7. zirvesi açılışında

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenen CICA 7. Zirvesi'nin açılışına katıldı; Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından karşılandı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 11:41

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Bakü'de diplomasi trafiği: dışişleri bakanı Hakan Fidan cica 7. zirvesi açılışında

CICA 7. Zirvesi'ne katılım:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Asya'da Karşılıklı İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 7. Zirvesi'nin açılış törenine katıldı.

Geliş ve karşılama:

Bakan Fidan, zirveye katılmak üzere dün akşam saatlerinde Bakü'ye geldi. Bakü Kongre Merkezi'nde yapılan karşılama töreninde, ev sahibi sıfatıyla Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından törenle karşılandı.

Katılımcılar ve ilk temaslar:

Zirveye Fidan'ın yanı sıra üye ülkelerden devlet başkanları ve üst düzey yetkililer katıldı. Açılış öncesinde katılımcılar aile fotoğrafı için bir araya geldi; konuşmalar ve açılış oturumlarıyla program resmen başladı.

Türkiye temsilcisi olarak Fidan'ın katılımı, zirvenin bölgesel işbirliği ve güven artırıcı önlemler gündeminde Türkiye'nin aktif rolünü göstermesi açısından önem taşıyor. Katılımcılar arasında yapılacak ikili görüşmelerin ve oturumların ilerleyen saatlerde yoğunlaşması bekleniyor.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN (SOLDA), AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV (SAĞDA)

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN (SOLDA), AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV (SAĞDA)

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karayolu ve demiryolunda 21 ekolojik köprüyle yaban hayatına güvenli geçiş sağla...
images

İstanbul'da yağış nöbeti: sahada 46 bin 97 personel var
images

Meclis gündeminde Kızılay teklifi ve KVKK üyelik seçimi
images

Canik’te muhtarlara hediye ve projelerle destek

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Altıeylül’e hizmet hızını artıracak yeni araç bakım merkezi açıldı

Jandarma sualtı ekibi Kemerburgaz'da çatıda mahsur kalan vatandaşı kurtardı

Atık lastiklere yeni hayat: Seyhan'da esnek zemin dönüşümü

Silah ruhsatı sahiplerine uyarı: güvenlik önlemleri ihmale gelmez

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı