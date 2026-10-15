Bakü'de diplomasi trafiği: dışişleri bakanı Hakan Fidan cica 7. zirvesi açılışında

CICA 7. Zirvesi'ne katılım:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Asya'da Karşılıklı İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 7. Zirvesi'nin açılış törenine katıldı.

Geliş ve karşılama:

Bakan Fidan, zirveye katılmak üzere dün akşam saatlerinde Bakü'ye geldi. Bakü Kongre Merkezi'nde yapılan karşılama töreninde, ev sahibi sıfatıyla Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından törenle karşılandı.

Katılımcılar ve ilk temaslar:

Zirveye Fidan'ın yanı sıra üye ülkelerden devlet başkanları ve üst düzey yetkililer katıldı. Açılış öncesinde katılımcılar aile fotoğrafı için bir araya geldi; konuşmalar ve açılış oturumlarıyla program resmen başladı.

Türkiye temsilcisi olarak Fidan'ın katılımı, zirvenin bölgesel işbirliği ve güven artırıcı önlemler gündeminde Türkiye'nin aktif rolünü göstermesi açısından önem taşıyor. Katılımcılar arasında yapılacak ikili görüşmelerin ve oturumların ilerleyen saatlerde yoğunlaşması bekleniyor.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN (SOLDA), AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI İLHAM ALİYEV (SAĞDA)