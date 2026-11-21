maçın özeti ve duygular

Trendyol Süper Lig 12. haftasında Kocaelispor sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Selçuk İnan, takımının sahadaki mücadelesini ve son dakikada yenilen duran topun oluşturduğu hayal kırıklığını vurguladı. "Çok üzgün olduğumu öncelikle belirtmek istiyorum. Çünkü sahada çok iyi mücadele vardı. Galibiyete çok yaklaşmışken son dakikada neredeyse bütün uzun oyuncularımız sahadayken kafa golüyle kaybetmek üzücü," diyerek oyuncularını ve taraftarları tebrik etti.

maç planı ve saha içi disiplin:

İnan, hazırlıklarında Fenerbahçe'yi iyi analiz ettiklerini ve asıl hedeflerinin rakibi doğru şekilde durdurmak olduğunu belirtti. İlk 30 dakikada planın büyük oranda tuttuğunu, özellikle baskıya karşılık verme stratejisinin başarılı olduğunu söyledi. "İlk yarım saat istediğimiz her şey dört dörtlüktü... Baskıya karşılığı baskıyla verecektik. Eksiksiz yerine getirildi," ifadeleriyle takımın disiplinini övdü ve maç boyunca neredeyse hiç net gol pozisyonu vermediklerini ekledi.

hakem kararları ve maçın kırılma anı:

Karşılaşmada tartışılan hakem kararlarına da değinen İnan, penaltı pozisyonunun VAR kontrolü sonucu çıktığını fakat maçın asli kırılma anının Levent Mercan’a gösterilmemiş olan ikinci sarı kart olduğunu savundu. "Bence maçın kırılma anı Levent Mercan’ın ikinci sarı kartının verilmemesiydi, Dan’a yapılan faulde. Çok net bir sarı karttı, onu bence pas geçti," diyerek bu kararın takımın moralini etkilediğini belirtti.

duran toplar ve oyun analizi:

Maçtaki gollerin ağırlıklı olarak duran toplardan geldiğini ifade eden İnan, Fenerbahçe’nin bu alandaki etkinliğine dikkat çekti. Kendi takımlarının da duran toptan gol bulduğunu ancak son dakikadaki golün, tüm uzun oyuncular sahadayken gelmesinin üzücü olduğunu söyledi. Maçın seyir zevki yüksek olduğunu ancak mücadele düzeyinin öne çıktığını belirterek, bu sonucun takımlarının nasıl oynadığına dair olumlu bir gösterge olduğunu vurguladı.

transfer gündemi ve gelecek planlaması:

Devre arası transferleriyle ilgili soruya İnan, takımın oyuncu portföyü ve izleme çalışmalarının sürdüğünü söyledi ancak finansal kısıtlar ve transfer mevzuatıyla ilgili belirsizliklerin öncelikli olduğunu aktardı. "Birkaç bölgeye transfer yapabiliriz ama finansal olarak sıkıntılarımız var. Önce önümüzü görelim; sıkıntımız var mı, transfer yasağımız var mı, limitlerimiz nasıl," diyerek kararları etkileyen parametreleri sıraladı ve transfer sürecinin şu an için önceliği olmadığını belirtti.

oyuncu değerlendirmeleri:

İnan, Rivas hakkında da övgü dolu sözler sarf etti: "Rivas’ı çok yakından tanıyorum... Bence her hocanın beraber çalışmak isteyeceği karakterde bir oyuncu. Çalışıyor, mücadele ediyor. Bazen kötü oynuyor ama en azından her şeyini sahaya bıraktığına emin oluyorsunuz." Bu değerlendirme, teknik ekibin oyuncuya olan güvenini ve saha içindeki etkisini ortaya koydu.

Toparlamak gerekirse, İnan sahadaki disiplin ve mücadeleden memnun olduğunu vurgularken, son dakika golü ve tartışmalı hakem kararlarının sonucu etkilediğini belirtti. Hem oyuncularına hem de tribündeki destekçilere teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

KOCAELİSPOR TEKNİK DİREKTÖR SELÇUK İNAN