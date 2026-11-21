Maç sonrası değerlendirme

Trendyol Süper Lig 12. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından konuşan teknik direktör Emre Belözoğlu, karşılaşmanın genel değerlendirmesini yaparken özellikle ilk yarıdaki performansı eleştirdi ve takımın bazı anlarda oyunu doğru yönetemediğini vurguladı.

oyun ve kırılma anları:

Belözoğlu, ilk 25-30 dakikanın kendilerine yakışmadığını belirterek ikinci yarıda takımın oyunu oturttuğunu, sahaya daha doğru yayıldıklarını ve pozisyon üretmeye başladıklarını ifade etti. Buna rağmen pozisyonları değerlendirme ve savunma organizasyonlarında eksiklikler yaşandığını söyledi. Maç sonrası sözlerini, bugünün kaybedeni biz olduk diyerek özetleyen Belözoğlu, takımın kırılma anlarında daha net kararlar vermesi gerektiğini vurguladı.

hakem, tavır ve penaltı tartışması:

Hakem performansına da değinen teknik direktör, oyuncuların bazen fazla iyi niyetli olduklarını ve faul almak için hakemi etki altına alma refleksini geliştirmeleri gerektiğini söyledi. Vedat Başakbakkal hakkında penaltı öncesi müdahaleden söz ederek oyunculara oyunun içindeyken daha mücadeleci ve reaksiyon gösteren bir tavır öğretmesi gerektiğini belirtti.

baraj düzeni ve sorumluluk:

Baraj organizasyonunda yaşanan aksaklığı kabul eden Belözoğlu, barajdakilerin kalecinin isteğine göre hareket ettiğini ama ortaya çıkan görüntünün kötü olduğunu söyledi ve bu durumu kendisinin de kabul ettiğini ekledi. Sorumluluğun dış etkenlerde değil, içeride olduğunu yineleyen teknik direktör, kulüp içi problemleri çözmeye odaklanacaklarını belirtti.

Sezonun 12. haftasında liderle 11 puanlık farka rağmen henüz hiçbir şeyin bitmediğini söyleyen Belözoğlu, Fenerbahçe'nin tüm kulvarlarda sonuna kadar zorlayacağını ve takımın iç motivasyonuna yoğunlaşacaklarını aktardı. Ayrıca Liverpool ve Çorum galibiyetlerinin takımı motive ettiğini, benzer bir ivme yakalayabileceklerine inandığını söyledi.

rakip değerlendirmesi ve gelecek planı:

Selçuk İnan ve Kocaelispor hakkında da konuşan Belözoğlu, Selçuk'u saha dışında kardeşi olarak tanımladı ve Kocaeli'nin ilk yarım saatte oyun planını çok iyi uyguladığını söyledi. Son olarak, oyuncularla bir an önce toplanıp Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanmaları gerektiğini vurguladı ve oyuncularının motivasyonunu yükseltmenin kendi görevi olduğunu belirtti.

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖRÜ EMRE BELÖZOĞLU