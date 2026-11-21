Kahramanmaraş deplasmanda üç setle kazandı

TVF Kadınlar 2. Ligi 15. Grup’un 12. haftasında karşılaşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor ile Zeugma Gaziantep Spor mücadelesi, Gaziantep Yurt Spor Salonu'nda oynandı. Karşılaşma sonunda Kahramanmaraş temsilcisi sahadan 3-0 galip ayrıldı.

maçın özeti:

Karşılaşmaya etkili başlayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor, ilk seti 25-17 alarak 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip karşısında set boyunca üstün oyununu koruyan deplasman takımı, tempoyu ve blok-savunma organizasyonlarını iyi kullanarak rakibine oyun şansı tanımadı.

set set değerlendirme:

İkinci ve üçüncü setlerde de kontrolü elinde tutan Kahramanmaraş ekibi, bu bölümleri de 25-18 ve 25-18'lik skorlarla tamamladı. Net skorla gelen galibiyet, takımın ligin bu aşamasındaki performansını güçlendirirken, maç boyunca alınan setler takım disiplininin ve servis-hücum etkinliğinin sürdüğünü gösterdi.

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU (TVF) KADINLAR 2. LİGİ 15. GRUP’UN 12. HAFTASINDA DEPLASMANDA ZEUGMA GAZİANTEP SPOR İLE KARŞILAŞAN KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR, RAKİBİNİ 3-0 MAĞLUP ETTİ.