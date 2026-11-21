Uğur Kaan Yıldız: maç bizim avcumuzdaydı

Kocaelisporlu oyuncu Uğur Kaan Yıldız, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında sahasında oynadıkları ve 2-2 sona eren Fenerbahçe maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Yıldız, karşılaşmanın genelinde ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını belirterek takımın hocasının oyun planını uyguladığını vurguladı.

maçın genel değerlendirmesi:

Yıldız, maçla ilgili olarak, "Elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum, hocamızın istediğini yaptık ve maç aslında bizim avcumuzun içindeydi" ifadelerini kullandı. Karşılaşmanın çekişmeli geçtiğini, iki takımı da kutladığını söyleyen oyuncu, sonucun kendileri açısından üzücü olduğunu ve iki puanı kaybeden biz olduk dedi.

Oyuncunun sözleri, sahada uygulanan planın ve gösterilen mücadelenin takım içinde karşılık bulduğunu gösteriyor. Yıldız, takımın performansından memnun olduğunu belirtse de elde edilen beraberliğin hedefler doğrultusunda yeterli olmadığına dikkat çekti.

taraftar desteği ve önümüzdeki hedef:

Uğur Kaan, maç boyunca tribünlerin oluşturduğu atmosferi önemsediklerini belirterek taraftarlarımıza teşekkür etti ve onların desteğini hissettiklerini söyledi. Maç sonrası takım arkadaşlarıyla değerlendirme yaptıklarını aktaran Yıldız, bu karşılaşmanın artık geride kaldığını ve önlerindeki zorlu Çorum deplasmanına en iyi şekilde hazırlanacaklarını ekledi.

Genel çerçevede Yıldız’ın açıklamaları, Kocaelispor’un saha içi disiplininden ve taraftarın katkısından memnun olduğunu, ancak ligde ilerlemek için bu tür karşılaşmalardan galibiyetle ayrılmanın önemini kabul ettiğini ortaya koydu.

KOCAELİSPOR OYUNCUSU UĞUR KAAN YILDIZ