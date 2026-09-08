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Balahor yaylasında yüksek rakımlı Taş Mescid bölgenin tarihine tanıklık ediyor

Gümüşhane Arslanca Köyü Balahor Yaylası'nda yaklaşık 2 bin 500 metredeki Taş Mescid, fetih güzergâhı ve 1915-1918 harbi izleriyle tarihî önem taşıyor.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 09:49

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EDİTÖR: Aslı Han

Balahor yaylasında yüksek rakımlı Taş Mescid bölgenin tarihine tanıklık ediyor

Taş Mescid ve konumu:

Gümüşhane’nin Arslanca Köyü Balahor Yaylası’nda, yaklaşık 2 bin 500 metre rakımda yer alan tarihi Taş Mescid, hem yerel ziyaretçilerin hem de bölge tarihiyle ilgilenenlerin dikkatini çekiyor. Yayla rotası üzerindeki yüksek kesimlerde konumlanan yapı, bulunduğu coğrafyanın zorluklarına rağmen günümüze ulaşmış önemli bir miras niteliği taşıyor.

Bölgesel bağlantılar ve tarihî bağlam:

Balahor ve Taşköprü Yaylası güzergâhındaki bu alan, Fatih Sultan Mehmed Han’ın Trabzon’un fetih güzergâhı içinde bulunması sebebiyle ayrıca tarihî bir bağlama sahip. Bölgede yer alan mezar anıtları ve ritüel mekânlarıyla birlikte değerlendirildiğinde, Taş Mescid yalnızca mimari bir örnek değil, aynı zamanda bölgenin tarihî katmanlarını okumaya olanak veren bir odak noktası konumunda.

Tarihi kalıntılar ve savaş izleri:

Yapının yakınında bulunan 1915-1918 Osmanlı Rus Harbi dönemine ait şehitlik ve taş yapılaşmalar, alandaki geçmişe dair somut izler sunuyor. Bu unsurlar, Taş Mescid’in yalnızca dini bir mekan olmanın ötesinde, savaş ve göç yollarıyla ilişkili bir tarihî belge niteliği taşıdığını gösteriyor.

Çalışma ve korunma ihtiyacı:

Taş mimarisi, güzergâh üzerindeki konumu ve çevresindeki tarihî mezarların birlikte değerlendirilmesi, yapının geçmişinin kapsamlı biçimde araştırılmasını önemli kılıyor. Mescidin yapım tarihi ve hangi dönemlerde kullanıldığına ilişkin yapılacak bilimsel çalışmaların, bölgenin tarihine yeni bilgiler kazandırabileceği belirtiliyor. Ayrıca, benzer biçimde yüksek rakımlı bir ibadet mekânı olan Trabzon Çaykara Soğanlı Dağları’ndaki 3 bin 200 metre rakımlı Kırklar Mescidi ile karşılaştırmalar, alandaki mimari ve kullanım farklılıklarının ortaya konmasında yol gösterici olabilir.

GÜMÜŞHANE’NİN YÜKSEK KESİMLERİNDE, ARSLANCA KÖYÜ BALAHOR YAYLASI’NDA YAKLAŞIK 2 BİN 500 METRE...

GÜMÜŞHANE’NİN YÜKSEK KESİMLERİNDE, ARSLANCA KÖYÜ BALAHOR YAYLASI’NDA YAKLAŞIK 2 BİN 500 METRE RAKIMDA BULUNAN TARİHİ TAŞ MESCİT İLGİ ÇEKİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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