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Taşucu'da 76 metrede su altındaki beklenmedik misafirler

Taşucu açıklarında 76 metrede 3 köpek balığı görüntülendi; 60 bin TL'lik oltayı arayan uzmanın cihazı halata takıldı, hayvanlar saldırgan değildi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 10:50

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EDİTÖR: Aslı Han

Taşucu'da 76 metrede su altındaki beklenmedik misafirler

Taşucu açıklarında 76 metrede su altı görüntüleri

Taşucu açıklarında yapılan su altı aramasında 76 metre derinlikte ilerleyen 3 köpek balığı görüntülendi. Olay, amatör bir balıkçının yaklaşık 60 bin TL değerindeki oltasını denize düşürmesi üzerine başlatılan arama sırasında kaydedildi.

arama çalışması ve cihazların durumu:

Oltasını kaybeden Özkan'ın çağrısı üzerine su altı görüntüleme uzmanı Serhat Çığgın Antalya'dan gelerek Taşucu'na ulaştı. Aramada kullanılan ilk cihazın kablosunun 300 metre olduğu, cihazın balık çiftliğine ait taban halatına takılması sonucu cihazın hareket edemez ve kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Çığgın, ikinci cihazın kablosunun 100 metre olduğunu ve bununla yalnızca görüntüleme yapılabildiğini belirtti.

görüntülenen köpek balıkları ve bölgesel koşullar:

İkinci cihazla yapılan görüntüleme sırasında farklı noktalarda ilerleyen üç köpek balığı kaydedildi; hayvanların arama ekibine karşı herhangi bir saldırgan davranış göstermediği vurgulandı. Çığgın, en büyük endişesinin köpek balıklarının cihazın kablosuna zarar verme ihtimali olduğunu söyledi.

Taşucu ve çevresindeki balık çiftliklerinde uzun yıllardır yürütülen yemleme faaliyetleri ile balıkların organik atıkları, deniz tabanında tortu oluşturuyor. Bu nedenle 46–76 metre aralığındaki derinliklerde görüş mesafesinin oldukça düşük olduğu kaydedildi; bu durum arama ve müdahale çalışmalarını zorlaştırdı.

Görüntülerdeki köpek balıklarının, uzman kaynaklarda Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında dağılım gösteren ve Mersin Körfezi–Silifke–Taşucu hattında incelenen kum köpek balığı (Carcharhinus plumbeus) olabileceği değerlendirildi. Türün karakteristik özelliklerinden biri ilk sırt yüzgecinin belirgin büyüklüğü olarak belirtiliyor. Ayrıca Mersin Üniversitesi tarafından 2026'da Taşucu'nda düzenlenen "Silifke'nin Köpekbalıkları" çalıştayında bu tür üzerine araştırmalar yapıldığı biliniyor.

Mersin açıklarında 3 köpekbalığı su altı dronuyla görüntülendi

Mersin açıklarında 3 köpekbalığı su altı dronuyla görüntülendi

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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