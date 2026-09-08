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Eylül başında yaylaya kış dokunuşu: Tahpur beyaza döndü

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki 3 bin 100 metrelik Tahpur Yaylası'nda Eylül başında aniden kar yağdı; işletme sahibi ziyaretçilere hava uyarısı yaptı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 10:12

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EDİTÖR: Aslı Han

Eylül başında yaylaya kış dokunuşu: Tahpur beyaza döndü

Tahpur'ta eylülde beklenmeyen kar

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi sınırlarındaki Tahpur Yaylası, Eylül ayının ilk günlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Yaklaşık 3 bin 100 metre yükseklikte bulunan yaylada kısa sürede oluşan beyaz örtü, yüksek kesimlerde kışa ait görüntüler oluşturdu.

Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olarak bilinen Tahpur Yaylası'nda yükselen rakım, hava koşullarının hızlı değişmesine zemin hazırlıyor. Erken gelen yağış, yayladaki bitki örtüsü ve işletmelerin bulunduğu alanlarda kar manzaraları ortaya çıkardı.

işletmecinin gözlemleri

Yayladaki işletme sahiplerinden Volkan Demirbaş, Eylül başında yaşanan karı sürpriz olarak nitelendirdi ve hazırlıksız yakalandıklarını söyledi. Demirbaş, yağışın bir anda her tarafı beyaza çevirdiğini, Tahpur'da hava şartlarının çok hızlı değişebildiğini belirtti ve ortaya çıkan manzaranın etkileyici olduğunu vurguladı.

ziyaretçilere uyarı

Demirbaş, bölgenin yüksek rakımı nedeniyle hava koşullarının ani değişebildiğini hatırlatarak, yaylaya gelmeyi planlayanların hava durumunu takip etmeleri gerektiğini söyledi. Ziyaretçilere hazırlıklı gelmeleri ve mevsim normallerinin dışında gelişen hava olaylarına karşı tedbirli olmaları tavsiye edildi.

RİZE’NİN ÇAMLIHEMŞİN İLÇESİ SINIRLARI İÇİNDEKİ 3 BİN 100 METRE YÜKSEKLİKTEKİ TAHPUR YAYLASI’NDA...

RİZE’NİN ÇAMLIHEMŞİN İLÇESİ SINIRLARI İÇİNDEKİ 3 BİN 100 METRE YÜKSEKLİKTEKİ TAHPUR YAYLASI’NDA EYLÜL AYININ İLK GÜNLERİNDE KAR SÜRPRİZİ YAŞANDI. YAYLADA ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞI, HER YERİ BEYAZA BÜRÜDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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