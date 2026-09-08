Yangınlar Serik, Karaisalı, Yahyalı ve Feke'de kontrol altında

OGM açıklaması:

ANKARA (İHA) Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Antalya, Adana ve Kayseri'de meydana gelen bir dizi yangına ilişkin resmi sosyal medya hesabından bilgi verdi.

kontrol altına alınan bölgeler:

Açıklamaya göre Antalya'nın Serik ilçesi ile Adana'nın Karaisalı ve Feke ilçeleri ve Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde orman dışı alanlarda başlayan yangınlar kontrol altına alındı. Bu bölgelere yönelik soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Aksu ve Kozan'daki müdahale:

Antalya'nın Aksu ilçesi ile Adana'nın Kozan ilçesinde ise yangınlara havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü aktarıldı.

seferber edilen araç ve personel:

OGM, yangınlara müdahalede 7 uçak, 22 helikopter, 188 arazöz, 8 iş makinesi ve bin personelin görev yaptığını açıkladı.

Açıklamada ayrıca, yangınların bir an evvel kontrol altına alınması için mücadelenin devam ettiği vurgulandı.

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (OGM), SERİK, KARAİSALI, YAHYALI VE FEKE'DE YANGINLAR KONTROL ALTINDA OLDUĞUNU VE AKSU İLE KOZAN İLÇELERİNDE MEYDANA GELEN YANGINLARA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLDİĞİNİ BİLDİRDİ.