Balıkçılar sezonu fırsat olarak görüyor: tezgahlarda bolluk ve çağrı

balık çeşitliliği ve tezgah fiyatları:

Kocaeli’de balık tezgahlarında çeşitlilik göze çarpıyor. Karadeniz palamudu ve Kefken palamudunun tanesi 125 liraden satılırken, lüferin tanesi 450 lira olarak raflarda yer alıyor. Kilogram fiyatları arasında mezgit 350, zargana 500, barbun 500, karides 600, turna 600, deniz çuprası 325, Karadeniz hamsisi 350, istavrit 200, yerli somon 400, sarıkanat 700, sarıkanat çinekop 550 ve sardalya 200 lirayı buluyor.

Tezgahlar, palamutun yanı sıra çinekop, tekir ve mezgitin de sezon açmasıyla daha fazla seçenek sunuyor. Bu durum, tüketici için hem tür çeşitliliği hem de tercih şansı anlamına geliyor.

sezon değerlendirmesi ve tüketim çağrısı:

Balıkçı Kemal Bineklioğlu, sezonun genel görünümünü değerlendirirken, "Balık sezonu çok iyi gidiyor. Şu anda bilindiği gibi palamut revaçta olan bir balık. Şimdi çinekop, tekir ve mezgitin de sezonu başladı." ifadelerini kullandı. Bineklioğlu, balığın şu an Türkiye’de en ucuz yiyecek olduğunu vurgulayarak, "İnanın maddi durumu iyi olan da olmayan da balığı rahatlıkla alabilir. Palamutların bir tanesi 125 lira" dedi.

Bineklioğlu, toplumdaki balık tüketim alışkanlıklarına dikkat çekerek, "Balığın değerini vatandaşlar yeteri kadar bilmiyor. Gerçekten Türk insanı balığın değerini bilmiyor. Balık yemesini de bilmiyor. Bakın, şu anda Türkiye’nin nüfusu 85 milyon. Bunun yüzde 10’u, 15’i balık yemiyor. Bu fiyatları başka yerde bulamazsınız" dedi ve halkı balık yemeye davet etti.

sektörün maliyeti ve işletme yükleri:

Balıkçılar, raflardaki uygun fiyatların tüketiciye fırsat sunduğunu söylerken sektörün mali yapısının ağır olduğunu da belirtiyor. Bineklioğlu, işletme giderlerine dikkat çekerek, "İnanın şu fiyatlarla para kazanmıyoruz. Samimiyetle söylüyorum. O kadar ağır giderlerimiz var. Kirası, elektriği, suyu, personel ücreti vs." ifadelerini kullandı. İşletmesinde 15 kişinin çalıştığını söyleyen Bineklioğlu, "Bugün en büyük maliyet bende, 15 kişi çalışıyor. Balığı temizleyen 15 kişi var. Biz devlete vergi veren müesseseleriz. Ben burada 15 kişiyi istihdam ettiriyorum. Balık pişirme servislerimiz de var burada" şeklinde konuştu.

Sezonun sunduğu fırsatı öne çıkaran Bineklioğlu, tüketicilere doğrudan çağrı yaptı: "Biz insanların balığı yemesi için elimizden gelen her şeyi sarf ediyoruz. Bütün herkesi balık yemeye davet ediyorum. Balık fiyatları uygun. Bu sene büyük şans. Patatesin kilosu 50 lira olan bir ülkede palamut balığı 100 lira, bedava. Bütün arkadaşlarımızı balık yemeye ve balığın bu bolluğundan faydalanmaya davet ediyoruz."

Balıkçılar, özellikle genç kuşağın balıkla tanışmasını sağlayacak yemek programları ve tariflerin artmasının tüketimi destekleyeceğini belirtiyor; böylece hem sağlık hem de ekonomik açıdan avantajlı bir besin kaynağı olarak balığın sofralarda daha fazla yer bulacağı vurgulanıyor.

KOCAELİ'DE BALIK TEZGAHLARINDA ÇEŞİTLİLİK ARTARKEN PALAMUT 125 LİRADAN, İSTAVRİT VE SARDALYA KİLOGRAMI 200 LİRADAN ALICI BULUYOR.