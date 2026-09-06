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Balıkçılardan gelen ihbar alarmı: aramalar cesetle sonuçlanmadı

Hatay Dörtyol Yeşilköy sahilinde balıkçıların ihbarı üzerine jandarma ve Sahil Güvenlik arama başlattı; deniz ve karada ceset bulunamadı.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 10:51

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Balıkçılardan gelen ihbar alarmı: aramalar cesetle sonuçlanmadı

Olay yerine intikal ve arama çalışmaları

Hatay'ın Dörtyol ilçesi Yeşilköy sahilinde, sahilde balık tutan vatandaşların denizde hareketsiz yüzen insan cesedi gördüklerini bildirmesi üzerine müdahale başlatıldı.

İhbarın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerini sevk etti. Görevliler, deniz ve kara hattında koordineli arama çalışması yürüttü.

İhbarın içeriği:

Balıkçılar, denizde hareketsiz bir kişinin bulunduğunu iddia ederek yetkililere haber verdi. İhbar kısa süre içinde ilgili birimlere iletildi ve bölgeye intikal edildi.

Aramaların sonucu ve devamı:

Yapılan deniz ve kara taramalarında cesede rastlanmadığı bildirildi. Ekipler, bölgede gün boyunca gözlem ve arama çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.

HATAY&#039;DA SAHİLDE BALIK TUTAN VATANDAŞLARIN SUDA CESET GÖRDÜKLERİNİ İHBAR ETMELERİ ÜZERİNE DENİZDE...

HATAY'DA SAHİLDE BALIK TUTAN VATANDAŞLARIN SUDA CESET GÖRDÜKLERİNİ İHBAR ETMELERİ ÜZERİNE DENİZDE VE KARADA YAPILAN ARAMALARINDA CESEDE RASTLANILAMADI. (ARŞİV)

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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