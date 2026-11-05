Denizli'de geceyi aydınlatan yangın bir evi kullanılamaz hale getirdi

Yangın müdahalesi:

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde çıkan yangın, bir müstakil evin kullanılmaz hale gelmesine yol açtı. Olay, evde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı ve çevredekiler tarafından fark edilerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Ekiplerin çalışması ve çevre güvenliği:

Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla alevler diğer yapılara sıçramadan kontrol altına alındı; ilk belirlemelere göre söz konusu ev kullanılamaz hale geldi.

İnceleme ve sonraki adımlar:

Yangının çıkış nedeniyle ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı. Polis ve itfaiye ekipleri, hasar tespiti ve olayın nedenine ilişkin soruşturmayı sürdürürken, çevredeki vatandaşlara da gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı bildirildi.

DENİZLİ’DE BİLİNMEYEN BİR NEDENLE ÇIKAN YANGINDA MÜSTAKİL EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ. YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN YOĞUN UĞRAŞLARI SONUCU KONTROL ALTINA ALINDI.