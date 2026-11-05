Midyat Devlet Hastanesi sahada dayanışma sergileyip turnuvayı ikinci tamamladı

Midyat Devlet Hastanesi voleybol takımı turnuvayı ikinci tamamladı

Midyat Kaymakamlığı tarafından düzenlenen 2026 Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası'nda mücadele eden Midyat Devlet Hastanesi voleybol takımı, gösterdiği azim ve fair play ile organizasyonu ikinci sırada tamamladı. Hastane personelinden oluşan ekip, mesai sonrası saha performansıyla dikkat çekti ve başarıları sonrası plaketle ödüllendirildi.

Turnuvanın ruhu ve kurumlar arası dayanışma:

Geleneksel hale gelen turnuva, kamu kurumları arasında dayanışmayı güçlendirmeyi ve sporu birleştirici bir unsur olarak öne çıkarmayı amaçlıyor. Karşılaşmalar boyunca takımların sergilediği centilmence mücadele ve saha içi saygı, etkinliğin en çok konuşulan yönleri arasında yer aldı. Midyat Devlet Hastanesi ekibi, bu atmosferde takım ruhunu ön plana çıkararak başarılı bir performans sergiledi.

Hastane yönetiminin değerlendirmesi:

Başarıyı değerlendiren Başhekim Uzm. Dr. Mehmet Burak Peköz, sporun kurum içi bağlılığı güçlendirdiğini vurguladı, turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti ve sporculara plaket takdim ederek emeklerini ödüllendirdi. Hastane yönetimi de sağlık hizmetlerindeki özverinin sahaya yansımasının kendilerini memnun ettiğini belirtti.

Turnuvadaki ikincilik, Midyat'ta görev yapan sağlık personelinin mesai dışındaki sosyal etkinliklere katılımının önemini bir kez daha ortaya koydu. Elde edilen başarı, hem kurum içinde hem de ilçe halkı nezdinde takdir topladı; ekip, önümüzdeki organizasyonlarda daha yüksek hedefler için motivasyon kazandı.

MARDİN'İN MİDYAT İLÇE KAYMAKAMLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN 2026 KURUMLAR ARASI VOLEYBOL TURNUVASINDA MÜCADELE EDEN MİDYAT DEVLET HASTANESİ VOLEYBOL TAKIMI, GÖSTERDİĞİ BAŞARILI PERFORMANS VE CENTİLMENCE MÜCADELESİYLE İKİNCİLİK ELDE ETTİ. SAĞLIK HİZMETLERİNDEKİ ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARINI SPOR SAHALARINA DA TAŞIYAN HASTANE PERSONELİ, BAŞARILARININ ARDINDAN PLAKETLE ÖDÜLLENDİRİLDİ.