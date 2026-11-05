Massad'tan Hazar Gölü için altı maddelik koruma ve kalkınma çağrısı

Massad'dan 6 maddelik koruma ve kalkınma önerisi:

Maden, Alacakaya, Arıcak ve Sivrice Stratejik Araştırmalar ve Kalkınma Derneği (MASSAD), Elazığ sınırları içindeki Hazar Gölü'nün ekolojik dengesinin korunması ve bölge ekonomisine katkı sağlayacak sürdürülebilir bir turizm modelinin oluşturulması için altı maddelik bir talep listesi açıkladı. Dernek Başkanı Sebahattin Bozcan hazırladıkları yol haritasını kamuoyuyla paylaşırken, gölün geçmişte sahip olduğu mavi bayrak statüsünün yeniden kazanılmasının önemine vurgu yaptı.

önerilen önlemler:

1. Yapılaşmanın denetlenmesi: Göl çevresindeki yapılaşmanın sıkı biçimde denetlenmesi, kaçak yapılar hakkında hukuk çerçevesinde işlem yapılması ve doğal sit alanlarının korunması ilk madde olarak öne çıkıyor.

2. Uluslararası kongre merkezi: Hazar Gölü'nün doğal güzelliği ve stratejik konumu göz önüne alınarak Elazığ'ı ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek bir kongre merkezinin kurulması talep ediliyor.

3. Milli Eğitim Akademisi: Bölgesel kapasiteyi güçlendirecek eğitim altyapısı kapsamında Milli Eğitim Akademisi'nin kurulması planlar arasında yer alıyor.

4. Tavşan Adası'nın turizme kazandırılması: Gölün merkezindeki Tavşan Adası'nın kontrollü ve çevreye duyarlı bir şekilde turizme açılması, bölge cazibesini artıracak adımlardan biri olarak belirtiliyor.

5. Göl temizliği ve kirliliğin önlenmesi: Kıyı temizliği, su kalitesinin iyileştirilmesi, kanalizasyon ve atık su altyapısının güçlendirilmesi gibi somut temizleme ve kirliliği önleme önlemleri şart olarak ifade edildi.

6. Ağaçlandırma çalışmaları: Göl çevresindeki dağların uygun türlerle ağaçlandırılması, doğal yapının korunması ve peyzajın iyileştirilmesi için gerekli görülüyor.

uygulama ve sorumluluk çağrısı:

MASSAD Başkanı Bozcan, tüm kamu kurumları ve paydaşların iş birliğiyle hareket etmesi gerektiğini belirtti ve 'Hazar Gölü'nün korunması, ihyası ve gelecek nesillere aktarılması için devletimizin ilgili kurumları bir an önce somut adımlar atmalıdır' dedi. Bozcan, kıyı temizliği, su kalitesi, kanalizasyon ve kaçak yapılaşmayla mücadele konularında kalıcı çözümler üretilmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.

Dernek ayrıca, yetkili kurumların ve bölge yöneticilerinin sürece dahil edilmesi çağrısında bulundu ve Elazığ'ın eşsiz doğal değerinin korunarak çevresinin geliştirilmesini sağlayacak somut projelerin bir an önce hayata geçirilmesini istedi. MASSAD, taleplerini yöneticilere ileteceklerini belirterek Hazar Gölü'nün yeniden sağlıklı bir ekosisteme kavuşması için takipçi olacaklarını açıkladı.

MADEN, ALACAKAYA, ARICAK VE SİVRİCE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VE KALKINMA DERNEĞİ (MASSAD), HAZAR GÖLÜ'NÜN EKOLOJİK YAPISININ KORUNMASI VE TURİZM POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AMACIYLA 6 MADDELİK TALEP LİSTESİ AÇIKLADI