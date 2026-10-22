Balıkesir kitap fuarı kültür, sanat ve okuru aynı meydanda buluşturdu

Balıkesir kitap fuarı kapılarını açtı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 2. Balıkesir Kitap Fuarı, açıldığı ilk günden itibaren geniş bir ziyaretçi kitlesini ağırlıyor. Avlu Kongre ve Kültür Merkezi ev sahipliğinde gerçekleşen fuar, 25 Ekim'e kadar devam eden programıyla farklı kuşaklardan okuru bir araya getiriyor.

Fuarın ilk beş gününde düzenlenen söyleşi, imza günleri, konserler ve tiyatro oyunları ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Özellikle "Hikâyeden Adamlar" başlıklı interaktif buluşma salonu hınca hınç doldurdu; bazı konuklar sahne çevresine oturarak gösteriyi izlemek zorunda kaldı.

Başkan Akın: "İyi ki yapmışız" ifadeleriyle değerlendirdi:

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, fuarın açıldığı günden beri gözlemlenen yoğun katılım karşısındaki memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi: "Böyle bir kalabalık görünce insanın içinden tek bir şey geçiyor: İyi ki yapmışız. 2. Balıkesir Kitap Fuarımız yine hınca hınç doluydu. Çocuklarımız, gençlerimiz, ailelerimiz, yazarlarımız Gün boyunca nereye baksak başka bir buluşma, başka bir heyecan vardı. Hikâyeden Adamlar’ın buluşmasında da kalabalık alana sığmadı; coşku bir an olsun düşmedi. İşte görmek istediğimiz Balıkesir tam da bu. Okuyan, merak eden, kültürle ve sanatla yan yana gelen, meydanlarını ve salonlarını dolduran bir şehir. Göz kamaştırıyorsun Balıkesir’im. Böyle güzel günleri çoğaltacağız; fuarlarla, festivallerle, kültürle, sanatla bu şehri hep birlikte daha da güzelleştireceğiz".

Usta yazarlar ve okur buluşmaları:

Fuarın dördüncü ve beşinci günlerinde okurlarıyla bir araya gelen isimler arasında Adil Yıldırım, Yıldırım Kaya, Hikâyeden Adamlar, Yavuz Ali Bilge, Adnan Gereger, Güven Baykan, Çiğdem Okumuşlar, Selçuk Silsüpür, Fikret Duman, Mehmet Ali Alkaya, Doç. Dr. Levent Vurgun, Yusuf Değirmenci, Zühal Aktaş, Selma Efe, Behiç İstanbulluoğlu, Melek Gezgin, Burcu Adsay, Ahmet Başaran, Şakir Albayrak, İsmail Yiğit, Çağdaş Bozkurt, Davut İzol, Prof. Dr. Salim Çonoğlu ve Ece Hırçın Aksakal yer aldı.

Ayrıca fuarda okurlarla buluşan diğer isimler arasında Günsu Başer, Yavuz Ali Bilge, Emine Arslan, Behire Tuğba Olcay, Cengiz Amiklioğlu, Nazmi Metin, Dilaver Ayyıldız, Aslan Torun, Çağdaş Bozkurt, Şevket Kaan Gündoğdu, Doç. Dr. Sunay Deniz ve Dr. Aydın Güler de bulunuyor. Yazarlar; söyleşiler, imza günleri ve paneller aracılığıyla kitaplarını ve düşüncelerini ziyaretçilerle paylaşıyor.

Konserler, tiyatro ve çocuk etkinlikleri fuara renk kattı:

Etkinlik programında müzik de yer aldı; Kehribar konseri fuarın coşkusunu artırdı. Çocuklar için sahnelenen "Karnımdan Gelen Sesler" adlı oyun, Salih Tozan Kültür Merkezi'nde minik izleyicilerle buluştu ve tiyatronun eğlenceli dünyasını tanıttı. Bunun yanı sıra "Boyalı Kuştan Masallar" etkinliğiyle masallar müzik eşliğinde çocuklarla buluştu.

Yazar Burcu Adsay da "İçimizdeki Çocuk: Süper Gücün Ne?" adlı programıyla aile değerleri, kendini keşfetme ve akran nezaketi temalarını çocuklara yönelik başarılı bir anlatımla paylaştı. Konserler, tiyatro oyunları ve atölye etkinlikleri fuarın çok yönlü bir kültür deneyimi sunmasını sağladı.

Vatandaşların değerlendirmeleri:

Fuarı gezen vatandaşlar, organizasyonun şehre yeni bir soluk getirdiğini belirtti. Ziyaretçiler, stant sayısındaki artışa ve gelen yazarların zenginliğine dikkat çekerek fuarın Balıkesir için önemli bir kültür hareketi olduğunu vurguladılar. Katılımcılar, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek benzer etkinliklerin devam etmesini diledi.

2. Balıkesir Kitap Fuarı, 25 Ekim'e kadar sürecek programıyla bölge okuyucularına kapılarını açık tutmaya devam ediyor.

KÜLTÜR SANAT VE EDEBİYATIN KALBİ 2. BALIKESİR KİTAP FUARI’NDA ATIYOR