Kabul testleri ve teslimat:

BAYKAR tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA, kabul testlerini başarıyla tamamlayarak resmen envantere alındı. Proje kapsamında bugüne kadar toplam 600 sorti icra edilirken, kabul testlerini geçen ilk 3 KIZILELMA uçağı 19 Kasım 2026 tarihinde güvenlik güçlerine teslim edilerek aktif göreve başladı. Bu teslimatla Türkiye, operasyonel olarak envanterine insansız savaş uçağı alan ilk ülke unvanını elde etti.

Gelişim süreci ve erken kilometre taşları:

Kavramsal tasarım görselleri 20 Temmuz 2021 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan KIZILELMA, 12 Mart 2022'de üretim hattına girdi ve planların ötesinde hızlanarak 14 Aralık 2022'de ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Platform, 24 Nisan 2023'te AKINCI TİHA ile yakın kol uçuşu yaparak eş zamanlı insansız uçuş kabiliyetini gösterdi. 27 Nisan-1 Mayıs 2023 TEKNOFEST İstanbul etkinliğinde ise SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları ile halka açık kol uçuşları gerçekleştirdi.

Atış testleri, otonomi ve sürü yetenekleri:

KIZILELMA test takvimini hızlıca tamamladı; 8 Ekim 2025'te TOLUN ve TEBER-82 mühimmatlarıyla atış testlerini başarıyla icra etti. 17 Kasım 2025'te TOYGUN Elektro-Optik Hedefleme Sistemi entegrasyonu sağlandı. 29 Kasım 2025'te Sinop açıklarında düzenlenen tarihi testte, ASELSAN imzalı MURAD AESA radarının işaretlediği jet motorlu hedef uçağı, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN görüş ötesi hava-hava füzesiyle tam isabetle vuruldu; böylece KIZILELMA, görüş ötesi hava-hava füzesiyle jet hedefini vuran dünyadaki ilk insansız savaş uçağı oldu. 27 Aralık 2025'te iki KIZILELMA'nın akıllı filo otonomisiyle gerçekleştirdiği yakın kol uçuşu sürü otonomisi kabiliyetini doğruladı.

Platform, 20 Mayıs 2026'da İtalyan M-346 uçaklarıyla otonom formasyon uçuşu icra ederek insanlı-insansız müşterek harekatta kritik bir adım attı. 13 Temmuz 2026'da JET-230 süpersonik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu; aynı ay içinde dahili mühimmat yuvasından yapılan TEBER-82 ve TOLUN atış testleriyle düşük görünürlük ve dahili silah taşıma yeteneklerini gösterdi.

BAYKAR'ın ihracat performansı ve konumu:

Tüm projelerini öz kaynaklarla yürüten BAYKAR, 2025 yılında ulaştığı 2,2 milyar dolar ihracat hacmiyle kendi rekorunu kırdı ve dünyanın en büyük insansız hava aracı ihracatçısı olma unvanını sürdürdü. Şirket gelirlerinin yaklaşık %90'ını ihracattan sağlarken, 2023, 2024 ve 2025 yıllarında Türkiye genelinde en çok ihracat yapan ilk 10 firma arasında yer aldı ve 2021-2024 döneminde savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri konumundaydı. Bayraktar TB2 için 37 ülke, AKINCI TİHA için 16 ülkeyle yapılan anlaşmalar olmak üzere toplam 40 ülkeyle ihracat anlaşması imzalanmış durumda.

KIZILELMA'nın envantere girişi, hem Türkiye'nin savunma sanayii yeteneklerinin hem de insansız platformların modern hava muharebesindeki rolünün somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Teslimatla birlikte platformların eğitim, entegrasyon ve operasyonel görevlerdeki kullanımı takip edilecek ve KIZILELMA'nın sahadaki performansı geleceğin hava muharebe doktrinleri açısından belirleyici olacaktır.

BAYKAR TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN TÜRKİYE’NİN İLK İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI KIZILELMA, KABUL TESTLERİNİ BAŞARIYLA TAMAMLAYARAK ENVANTERE GİRDİ. İLK ETAPTA 3 ADET KIZILELMA UÇAĞI TESLİM EDİLECEK.