Lavender Robotics, BioBuzz temalı atölyelerle Manisa'da çocuklarla buluştu

14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında, Lavender Robotics ekibi 16 Kasım 2026 tarihinde Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde gerçekleştirilen Dünya Diyabet Günü Farkındalık Şenliği'ne davetli olarak katıldı. Şenlik; Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi iş birliğiyle yapıldı ve diyabet ile çölyakla yaşayan çocuklara yönelik özel bir bilim programı sunuldu.

BioBuzz ve uygulamalı STEM atölyeleri:

Lavender Robotics, FIRST Tech Challenge (FTC) sezonunda çalıştığı BioBuzz projesinin biyoçeşitlilik temasını atölyelere taşıdı. Etkinlikte düzenlenen STEM atölyeleri ve deneylerde çocuklar robotik teknolojiler, doğa ve canlılarla ilgili eğlenceli uygulamalarla buluştu. Uygulamalı deneyler sayesinde minikler bilimsel keşif süreçlerini yakından deneyimlerken, doğanın çeşitliliği ve canlıların etkileşimi üzerine pratik bilgiler edindiler.

Program çeşitliliği ve sosyal etkileşim:

Bilim atölyelerinin yanı sıra şenlikte müzik, el sanatları, bilgi yarışmaları ve halk dansları gibi etkinlikler de yer aldı. Çocuklar ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşen program, hem sağlık farkındalığı oluşturdu hem de farklı alanlarda sosyal etkileşim ve eğlenceli öğrenme imkanı sundu. Organizasyon, katılımcılara çok yönlü bir deneyim sağladı.

Eşit öğrenme fırsatı ve teşekkür:

Robotik ve teknoloji alanındaki eğitim çalışmalarını sosyal sorumluluk projeleriyle birleştiren Lavender Robotics, bilimi toplumun her kesimine ulaştırmayı amaçlıyor. Ekip, farklı bölgelerde ücretsiz STEM etkinlikleri düzenleyerek çocukların merak eden, araştıran ve üreten bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyor; organizasyonda paylaşılan 'Hiçbir meraklı zihin geride kalmamalı' yaklaşımı bunun özünü yansıtıyor.

Lavender Robotics ekibi, kendilerini etkinliğe davet eden Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ne teşekkür ederek, çocukları bilim, sanat ve keşifle buluşturan organizasyonda yer almaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

MANİSA'DA DÜNYA DİYABET GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN FARKINDALIK ŞENLİĞİNDE ÇOCUKLAR, ROBOTİK TEKNOLOJİLER VE EĞLENCELİ BİLİM DENEYLERİYLE HEM ÖĞRENDİ HEM EĞLENDİ. LAVENDER ROBOTİCS EKİBİ, BİOBUZZ PROJESİNİN BİYOÇEŞİTLİLİK TEMASINI BİLİM ATÖLYESİNE TAŞIDI.