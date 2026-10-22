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Balıkesir'de 29 Ekim coşkusunu gençler 400 metrede yaşadı

Burhaniye'de düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası'nda gençler 400 metrede kıyasıya yarışarak bayram coşkusunu sporla kutladı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 13:57

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Balıkesir'de 29 Ekim coşkusunu gençler 400 metrede yaşadı

Burhaniye'de 29 Ekim coşkusu sahaya taştı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Genç Kız ve Genç Erkekler Atletizm Yarışları, 8 Eylül Stadyumunda gerçekleştirildi. Organizasyon, Burhaniye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından planlandı ve genç sporcuların katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

yarışların havası:

Etkinlikte genç sporcular 400 metre koşusunda ter döktü. Sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya rekabet ederken, tribünlerde heyecanlı anlar yaşandı. Yarışlar boyunca sahada yoğun bir tempoyla ilerleyen turlar ve çekişmeli finişler, izleyicilerin ilgisini çekti ve etkinliğe canlılık kattı.

amaç ve değerlendirme:

Burhaniye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslan Alparslan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemine vurgu yaparak gençleri sporun içinde görmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Etkinliğin amacının gençleri spora teşvik etmek, atletizme olan ilgiyi artırmak ve bayramı sportif etkinliklerle kutlamak olduğu vurgulandı. Organizasyon, hem yarış macerası hem de toplumsal birliktelik açısından önemli bir platform sundu; sporseverler de gösterdikleri ilgiyle genç sporculara destek verdi.

ATLETİZM YARIŞLARI

ATLETİZM YARIŞLARI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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