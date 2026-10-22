Sergen Yalçın dönemi milli takımda resmen başladı

Tören ve atama:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak Sergen Yalçın'ı resmen açıkladı. İmza töreni TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bulunan Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Yalçın ile 4 yıllık sözleşme imzalandı; törene TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Federasyonun değerlendirmesi:

Törende konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, Vincenzo Montella'ya katkıları için teşekkür ederek, "Bugün 5 yıl aradan sonra A Milli Takımımızı yeniden bir Türk teknik direktöre emanet etmenin sevincini ve gururunu yaşıyoruz." dedi. Hacıosmanoğlu, Sergen Yalçın'ın futbolculuk kariyeri, teknik direktörlük tecrübesi, oyun bilgisi ve liderlik vasıflarıyla görevin sorumluluğunu üstlenecek güçlü bir isim olduğunu vurguladı.

Başkan açıklamasında, seçimin sadece teknik yeterlilikle açıklanamayacağını; millî sorumluluk bilinci ve ortak hedeflere duyulan inancın da belirleyici olduğunu belirtti. Hacıosmanoğlu, Sergen Yalçın'ın milli takıma bağlılığını ve ülkeye hizmet etme arzusunu öne çıkararak, "Çünkü bizim için milli takım, her türlü kişisel beklentinin üzerindedir." ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın'ın ilk sözleri:

Sergen Yalçın törende TFF yönetimine teşekkür ederek, futbolculuk döneminde ay-yıldızlı formayı çok fazla taşıdığını ve bu görevi onurlu bir şekilde yerine getirmeye çalışacağını söyledi. Yalçın, "Bugün kariyerimin en önemli günü." diyerek görevin önemini vurguladı.

Yeni teknik direktör, gelecek planlarının ay-yıldızlı forma etrafında şekillendiğini belirtti ve birlik vurgusu yaptı: Birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız olacak. Sergen Yalçın, ülke için hayırlı olması temennisinde bulunarak, milli takımın başarıları için çalışacaklarını ifade etti.

Hedef ve beklentiler:

Hacıosmanoğlu konuşmasında kısa vadeli değil, kalıcı başarı hedeflediklerini; teknik heyet, futbolcular, federasyon ve taraftarların ortak emeğinin önemine değindi. Milli takımın uluslararası arenada söz sahibi olması için istikrar, disiplin ve ortak hedef vurgulandı. Tören, yeni dönemin başlangıcı olarak değerlendirildi ve Sergen Yalçın'a görevinde başarılar dilendi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için imza töreni düzenledi.