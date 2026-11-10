Çüngüş'te menengiç kahvesi sezonu başladı

Çüngüş'te geleneksel menengiç kahvesi üretimi sürüyor

Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde, Karakaya Mahallesi Harmantepe mezrasında hasadı yapılan menengiçler, geleneksel yöntemlerle menengiç kahvesine dönüştürülüyor. Sonbahar mevsiminde toplanan bu meyveler, hem evde tüketim hem de satış amaçlı hazırlanıyor.

Hasat ve hazırlık aşamaları:

Meşe ağaçlarının yoğun olduğu engebeli arazide doğal ortamda yetişen menengiçler, dalında mor ve kırmızı tonlarda toplanıyor. Toplanan menengiçler önce suyla yıkanıyor, ardından güneşte kurumaları için damlara ve örtülerin üzerine seriliyor. Kuruma sürecinin ardından meyveler tepsiye alınarak soba veya açık ateş üzerinde kavruluyor; kavrulan menengiçler daha sonra makinelerde öğütülerek menengiç kahvesi haline getiriliyor. Bazen kavrulmuş menengiçler kahvenin yanında kuruyemiş olarak da tüketiliyor.

Üretim, tüketim ve yöresel talep:

Handere mezra sakinleri arasında menengiç kahvesi üretimi yıllık rutinlerden biri. Mezra sakinlerinden Abbas Subaşı, her yıl menengiç kahvesi yaptığını belirterek köylerinde menengiç kahvesinin çok meşhur olduğunu söyledi. Subaşı, doğal Çüngüş menengiç kahvesine çevre il ve ilçelerden de yoğun talep olduğunu kaydetti. Yol boyunca ve kış hazırlıkları kapsamında üretimin önemi, yöre halkı için hem kültürel hem de ekonomik bir değer taşıyor.

HANDERE MEZRA SAKİNLERİNDEN ABBAS SUBAŞI, HER YIL MENENGİÇ KAHVESİ YAPTIĞINI, KÖYLERİNDE MENENGİÇ KAHVESİNİN ÇOK MEŞHUR OLDUĞUNU SÖYLEDİ.