İklim zirvesinde müzik: Yunus Emre Oratoryosu ile tabiat çağrısı

Antalya'da 9-20 Kasım tarihlerinde düzenlenen COP31 İklim Zirvesi’nin ilk gününde, Türk besteci Ahmet Adnan Saygun tarafından bestelenen Yunus Emre Oratoryosu seslendirildi. Nurol Holding Kongre Merkezi’nde yer alan Gazze Salonundaki konserde, Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, korosu ve solistleri sahnedeydi.

salonun adı ve sahnelemenin yüklediği anlam:

Konserin orkestra şefi Hasan Niyazi Tura, provalar sırasında salona ismi nedeniyle özel bir anlam atfettiklerini söyledi. Tura, "Bu güzel eseri seslendireceğimiz salonun ismi Gazze Salonu. Bu, bir kere çok duygulandırıcı bir şey. Gerçekten insanlığın üç maymunu oynadığı, Batı medeniyetinin üç maymunu oynadığı bir insanlık trajedisi yaşanırken, işte biz Türkiye olarak her zaman Cumhurbaşkanımızın da öncülüğünde Gazze’ye sahip çıkan bir ülke olarak bunu bir kez daha göstermiş olduk. Bu çok önemli" ifadelerini kullandı.

müzik aracılığıyla doğa ve sürdürülebilirlik vurgusu:

Tura, Yunus Emre’nin dizelerinin içerdiği tabiat sevgisinin COP31 temasına uyduğunu belirterek, eserin seçiminin bu sebeple anlamlı olduğunu vurguladı. Tura'nın sözleri şöyle devam etti: "Yunus Emre’nin sözleri içinde de o Allah sevgisinden gelen tabiat sevgisi de olduğu için, bu COP31 etkinliğinin temasına da bir vurgu yapmış oluyoruz diye düşünüyorum. Ben her zaman müziğin kalpten gelip kalplere gittiğine inanırım."

Orkestra şefi ayrıca sürdürülebilirliğe dair duygusunu "Tabiat bizim evimiz, dünya bizim evimiz. Allah’ın yarattığı bu güzellikleri hep birlikte çocuklarımıza aktarabilmemiz çok önemli bir şey" sözleriyle dile getirdi ve katılımcılara düşen sorumlulukları hatırlattı.

zirvede kültür ve sanat programı:

COP31 Yeşil Bölge alanında panellerin yanı sıra sergiler, atölyeler ve konserlerle sanat etkinliklerine yer veriliyor. Yunus Emre Oratoryosu’nun ardından program ücretsiz etkinliklerle devam edecek.

Öne çıkan konser takvimi şöyle: 14 Kasım Cumartesi saat 20.00'de Anadolu Ateşi dans topluluğu Türk Telekom Büyük Amfi Tiyatro'da; 15 Kasım Pazar saat 19.15'te perküsyon sanatçısı Burhan Öçal Folkart Küçük Amfi Tiyatro'da, aynı gün saat 20.00'de Yalın Türk Telekom Büyük Amfi Tiyatro'da sahne alacak. 18 Kasım Çarşamba saat 20.00'de ise Ebru Yaşar izleyicilerle buluşacak. Tüm etkinlikler ücretsiz olarak izlenebilecek.

Konser ve program, zirvenin çevre odaklı mesajlarını kültürel etkinliklerle birleştirerek katılımcılara farklı bir iletişim kanalı sundu; etkinliğin ev sahibi Türkiye olarak rolü de bu bağlamda öne çıktı.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI'NIN EV SAHİPLİĞİNDE ANTALYA'DA DÜZENLENEN COP31 İKLİM ZİRVESİ'NİN İLK GÜNÜNDE, TÜRK BESTECİ AHMET ADNAN SAYGUN'UN YUNUS EMRE ORATORYOSU SESLENDİRİLDİ.