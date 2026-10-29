Dev kazandan gökyüzüne: Trabzon'da kuymakla uzatma rekoru denemesi

Gastronomi Festivali'nin açılışında dikkat çeken gösteri

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen Gastronomi Festivali, açılış gününde yoğun ilgi gördü. Etkinlik kapsamında kurulan dev tencerede hazırlanan kuymak, şeflerin kontrolünde pişirildikten sonra vinç yardımıyla havaya kaldırılarak bir uzatma rekoru denemesine sahne oldu. Festival alanını dolduran binlerce kişi gösteriyi ilgiyle izledi ve pişen kuymak halka ikram edildi.

Dev kuymak gösterisi:

Şeflerin hazırladığı ve pişirme sonrası tartılan kuymak yaklaşık 1 ton 680 kilogram ağırlığındaydı. Pişirme sürecinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile protokol üyeleri de bir süre kuymak karıştırma işine katıldı. Pişirme tamamlandıktan sonra vinçle kaldırılan kuymak, yaklaşık 10,5 metre havaya çıkartılarak gerçekleştirilen uzatma rekoru denemesiyle festivale renk kattı. Etkinlikteki gösteri ve kuymak ikramı, alandaki vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

Festivalin amaçları ve yarışmalar:

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, festivalle kentin köklü mutfak kültürünü tanıtmayı ve gastronomi turizmini geliştirmeyi hedefliyor. Açılış konuşmasında Başkan Genç, Trabzon'un tarihi, kültürü, sanatı, sporu, ticareti ve turizmiyle özel bir şehir olduğunu vurguladı ve kentin 16 coğrafi işaretli ürünü bulunduğunu, bunların 10 tanesinin yeme-içme alanına ilişkin olduğunu hatırlattı. Başkan Genç, festivalin amaçları arasında yöresel lezzetlerin öne çıkarılması, gençlerin mutfak sanatlarına yönlendirilmesi ve toplumsal farkındalık oluşturulmasının yer aldığını belirtti ve "Trabzon mutfağı ömrü uzatır." sözünü aktardı. Ayrıca, TÜİK verilerine göre Trabzonluların ortalama ömrünün Türkiye ortalamasından 2,2 yıl daha fazla olduğuna değinildi ve bunun mutfağın etkisine bağlandığı ifade edildi.

Festival programında "Geleceğin Şefleri Yarışıyor", "Kampüsten Sofraya", "Sosyal Medyanın Lezzeti" ve "Lezzetli Uyum" gibi yarışma başlıkları yer alıyor. Yarışmalarda birinciye 20 bin TL, ikinciye 10 bin TL, üçüncüye 5 bin TL ödül verilecek; jüri özel ödülü kapsamında 10 bin TL ve mansiyon ödülleri kapsamında kişi başı 5 bin TL takdim edilecek. Organizasyon, Trabzon mutfağını hem ulusal hem de uluslararası arenada tanıtma hedefine yönelik adımların parçası olarak öne çıkıyor ve UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı kapsamında gastronomi şehri adaylığı sürecine yapılan başvuruya dikkat çekiyor.

TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN GASTRONOMİ FESTİVALİNE BİNLERCE KİŞİ KATILIRKEN, DEV TENCEREDE PİŞİRİLEN KUYMAKLA UZATMA REKORU DENEMESİ RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU.