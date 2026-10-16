Balıkesir’de eylülde konut hareketliliği: 3 bin 86 daire el değiştirdi

Balıkesir'de eylülde konut satışları hız kazandı

TÜİK verilerine göre Balıkesir'de eylül ayında 1.207 ilk el ve 1.879 ikinci el satış olmak üzere toplam 3.086 konut el değiştirdi. Yerel düzeydeki bu hareketlilik, konut piyasasındaki talep dağılımını göstermesi açısından dikkat çekiyor.

türkiye geneli ve satış dağılımı:

Türkiye genelinde eylül ayında toplam 142.390 konut satışı gerçekleşti. Bunun 51.519u ilk el, 90.871i ise ikinci el satış olarak kayıtlara geçti. Toplam içinde ilk el satışların payı %36,2, ikinci el satışların payı ise %63,8 olarak hesaplandı.

ipotekli satışlar ve yıllık değişimler:

Eylül ayında ipotekli konut satışları 23.397 olurken, diğer satışlar 118.993 olarak bildirildi. İlk el satışlar bir önceki yılın aynı ayına göre %3,9 artış gösterirken, ikinci el satışlar %15,3 oranında azaldı. İpotekli satışlarda yıllık artış %5,1, diğer satışlarda yıllık azalış ise %11,6 olarak açıklandı; bu veriler kredi koşulları ve talep eğilimlerine ilişkin önemli göstergeler sunuyor.

Yerel ve ulusal veriler birlikte değerlendirildiğinde, Balıkesir'deki satış hacmi eylül ayında dikkat çekici bir düzeyde seyretse de ikinci el pazarının hâlâ toplam içindeki ağırlığını koruduğu görülüyor. Açıklanan rakamlar TÜİK kaynaklıdır.

BALIKESİR'DE EYLÜL AYINDA TOPLAM 3 BİN 86 KONUT SATILDI