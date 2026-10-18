Balıkesir'de muhtarlık ağı: Akın muhtarları en yakın çalışma arkadaşı ilan etti

Başkan Akın muhtarlarla bir araya geldi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle düzenlenen programda muhtarlar ve aileleriyle buluştu. Etkinlikte, il genelinde yürütülen hizmetlerde muhtarların rolü ve sahadaki iş birliği öne çıktı.

Akın, muhtarlara hitabında Balıkesir genelindeki sorumluluğu hatırlatarak, hizmet üretiminde birlik mesajı verdi ve muhtarları yönetime doğrudan bağlayan birinci dereceden çalışma ortağı olarak tanımladı.

Muhtarlar demokrasinin temel taşıdır:

Konuşmasında muhtarların mahallelerin ilk başvurulan kişileri olduğuna dikkat çeken Akın, muhtarların mahalledeki sorunları en iyi bilenler olduğunu vurguladı. Akın, "Mahallede bir sıkıntısı olan muhtarın kapısını çalar. Bir yerde su kesilse ilk sizin telefonunuz çalar. Bir yol bozulsa ilk size söylenir. Bir aile dara düşse kapısı ilk çalınanlardan biri yine siz olursunuz. Sizler mahallenizin gözü, kulağı ve sesisiniz. Üstelik bunu çoğu zaman mesai kavramı olmadan, gece gündüz demeden yapıyorsunuz. Demokrasinin temel taşıdır muhtarlar" ifadelerini kullandı.

Akın ayrıca, Balıkesir'in 20 ilçesinde ve bin 133 mahallede görev yapan muhtarlara teşekkür ederek, onların emeklerinin yerel hizmetlere yön verdiğini belirtti.

Sahada iletişim ve eşit hizmet önceliği:

Başkan Akın, göreve geldiklerinde muhtarların belediyeye ulaşmak için kapı kapı dolaşmayacağı bir sistem hedeflediklerini anlattı. İletilen taleplerin kaybolmayıp takip edileceğini, ziyaret edilmeyen muhtarlık bırakılmadığını söyledi. Bazı ziyaretleri bizzat kendilerinin yaptığını, bazılarında ise çalışma arkadaşları ve Yakın Çözüm ekibinin görev aldığını aktardı.

Akın, hayır etkinliklerine de değinerek, bazı günlerde aynı anda birçok noktada tören ve buluşmalar olduğunu, "Günde 30’a yakın farklı yerde hayrımız oluyor. Hesaplıyoruz, günde altı hayrımıza katılabiliyoruz" sözleriyle uygulamadaki yoğunluğa dair örnek verdi ve gelecek yıl için daha iyi organizasyon sözü paylaştı.

Hizmette ayrımcılık yapılmayacağının altını çizen Akın, "Benim bir numaralı çalışma arkadaşım bin 133 mahalle muhtarımdır" diyerek, ekiplerine ve muhtarlara karşılıklı anlayış çağrısı yaptı. Büyükşehir ile ilçe belediyeleri arasındaki görev paylaşımının önemine vurgu yaparak, önceliğin sorumluluk alanlarını tamamlamak olduğunu belirtti.

Program, muhtarlar ve aileleriyle yapılan görüşmeler, karşılıklı değerlendirmeler ve fotoğraf çekimleriyle son buldu. Başkan Akın'ın mesajı, sahada güçlü iletişim kurularak, tüm ilçelerde eşit ve takip edilebilir hizmet sunma hedefinin sürdürüleceği yönünde oldu.

BAŞKAN AKIN, MUHTARLAR VE AİLELERİYLE BİR ARAYA GELDİ