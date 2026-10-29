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Tunceli'de cumhuriyetin 103. yılı protokol, öğrenciler ve halkın buluşmasıyla kutlandı

Tunceli’de 29 Ekim kutlamalarında Vali Şefik Aygöl ile Tuğgeneral Feridun Bircan töreni selamladı; öğrenciler ve vatandaşlar 103. yılı coşkuyla kutladı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 17:02

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Tunceli'de cumhuriyetin 103. yılı protokol, öğrenciler ve halkın buluşmasıyla kutlandı

Tunceli'de cumhuriyet bayramı coşkusu

Tunceli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103. yıl dönümü vesilesiyle coşkuyla gerçekleştirildi. Kutlama programı, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl'ün makamında tebrikleri kabulüyle başladı.

protokol töreni ve selamlamalar:

Atatürk Stadyumu'nda devam eden programda Vali Şefik Aygöl ve Garnizon Komutanı, 4. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Feridun Bircan tören alanındaki askeri birlikleri ve vatandaşları selamladı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajının okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Vali Aygöl, "Bugün tarihimizin en büyük dönüm noktalarından biri olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103’üncü yıldönümünü kutlamanın gururunu, mutluluğunu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. 29 Ekim 1923, milletimizin bağımsızlık iradesini tüm dünyaya ilan ettiği, kendi geleceği hakkında söz sahibi olduğunu gösterdiği tarihi bir gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde aziz milletimizin inancı, kararlılığı ve eşsiz fedakarlıklarıyla kurulan cumhuriyetimiz, geçişimizden geleceğimize uzanan en kıymetli miraslarımızdan biridir" diye konuştu.

gösteriler ve kapanış:

Etkinlikte öğrencilerin hazırladığı çeşitli müzik, koreografi ve halk oyunları gösterileri büyük beğeni topladı. Ayrıca Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı personelin sunduğu halk oyunları gösterisi alanda renkli görüntülere sahne oldu. Program, il protokolü ve vatandaşların halay çekmesiyle sona erdi.

Programa Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, il protokolü, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları, çok sayıda öğrenci, öğretmen ve vatandaş katıldı.

TUNCELİ&#039;DE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANDI.

TUNCELİ'DE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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