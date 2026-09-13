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Balıkesir'de traktör devrildi, sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı

Altıeylül ilçesi Ovabayındır Mahallesi'nde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu traktör devrildi; itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarıp hastaneye sevk etti.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 11:36

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Balıkesir'de traktör devrildi, sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı

kaza ve müdahale:

Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Ovabayındır Mahallesinde meydana gelen kazada, 10 DR 793 plakalı traktör ile 10 FL 518 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu traktör devrildi ve traktör sürücüsü altında kaldı.

Bölgeye gelen İtfaiye Daire Başkanlığı Altıeylül Grup Amirliği ekipleri, ihbar üzerine olay yerine intikal etti. Ekipler ilk incelemelerinde traktörün altında sıkışmış bir kişi olduğunu tespit etti ve kurtarma çalışması başlattı.

traktör sürücüsünün kurtarılması:

İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale ile sıkışan sürücü N.D., devrilen traktörün altından çıkarıldı. Kurtarma sırasında sürücünün bilincinin açık olduğu belirtildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından N.D., sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.

otomobil sürücüsünün durumu:

Kazaya karışan binek araç sürücüsünün hafif yaralı olduğu ve sıkışma olmadığı için kendi imkanlarıyla araçtan çıktığı öğrenildi. Bu sürücü de sağlık kontrolü için hastaneye gönderildi.

Kazaya ilişkin olarak emniyet ve itfaiye ekipleri, olay yerinde gerekli müdahaleyi gerçekleştirdi. Yetkililer, aracların plakaları ve sürücü bilgilerini doğrulayarak sağlık birimlerine teslim etti.

Olayın ardından yolların durumu ve trafik akışı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı; kurtarma çalışmaları ve ilk müdahale, kazazedelerin hastaneye sevk edilmesiyle tamamlandı.

BALIKESİR&#039;İN ALTIEYLÜL İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE KAZA YAPARAK, DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALAN...

BALIKESİR'İN ALTIEYLÜL İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE KAZA YAPARAK, DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALAN SÜRÜCÜ, İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI. OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ HAFİF YARALI OLARAK HASTANEYE SEVK EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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