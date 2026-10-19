Balıkesirli bisikletliler Ankara'da gençlik programında deneyimlerini paylaştı

Balıkesir Üniversitesi Bisiklet Topluluğu Ankara ziyaretinde

Balıkesir Üniversitesi Bisiklet Topluluğu (BAÜBİS) öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 80. 'Gençler Bakanlığında' programı çerçevesinde Ankara'da çeşitli etkinliklere katıldı. Topluluğun akademik danışmanı Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Misir eşliğinde, topluluk başkanı Nevin Esra Çakıcı ile yönetim kurulu üyeleri Kardelen Çilenger ve Zeynep Rana Işıktaş programı temsil etti.

Bakanlık buluşması:

Etkinlik kapsamında Antalya, Balıkesir, Bayburt ve Bitlis illerinden gelen toplam 404 genç bir araya geldi. Katılımcılar, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu ve Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Enes Efendioğlu ile yapılan oturumlarda Bakanlığın çalışmaları, gençlik projeleri ve üniversite öğrencilerine yönelik imkânlar hakkında bilgi aldı. Öğrenciler, görüşmelerde kendi öneri ve deneyimlerini aktarma fırsatı buldu.

Kültürel program ve iletişim olanakları:

Bakanlık ziyaretlerinin yanı sıra öğrenciler Anıtkabir başta olmak üzere Ankara'nın tarihi ve kültürel mekânlarını gezdi. Farklı üniversitelerden gelen gençlerle yapılan buluşmalar, bilgi ve tecrübe paylaşımını güçlendirirken BAÜBİS üyelerine ağ kurma ve gençlik çalışmalarıyla ilgili yeni perspektifler sağladı. Ziyaret, topluluğun hem temsil gücünü hem de saha içi deneyimini artırdı.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ BİSİKLET TOPLULUĞU (BAÜBİS) ÖĞRENCİLERİ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TARAFINDAN DÜZENLENEN 80. "GENÇLER BAKANLIĞINDA" PROGRAMI KAPSAMINDA ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN ETKİNLİKLERE KATILDI.