Balıklıgöl'de dijital tarih adası açıldı: Urfa mirası teknolojiyle buluşuyor

Şanlıurfa Balıklıgöl Yerleşkesinde projelendirilen Urfa Dijital Tarih ve Kültür Adası hizmete girdi. Valilik tarafından kentin tarihi ve kültürel mirasına değer katmak üzere hazırlanan merkez, ziyaretçilere kentin binlerce yıllık geçmişini dijital destek unsurlarıyla anlatmayı hedefliyor.

Projenin kapsamı:

Vali Hasan Şıldak, açılışı yapılan alanlar ve projenin amaçlarına ilişkin bilgi verdi. Şıldak, alanın Balıklıgöl'ün manevi atmosferine uygun şekilde düzenlendiğini ve projenin bir yılı aşkın hazırlık sürecinin ardından hayata geçirildiğini belirtti. Çalışmalar kapsamında şu anda 5 alanın ziyarete açıldığını ifade eden Şıldak, merkezin yalnızca yerel değil bölgesel düzeyde de öncü olabilecek nitelikte olduğunu söyledi.

Merkezde ziyaretçilere sunulan deneyimler 12-13 ayrı noktada çeşitleniyor. Proje; gastronomiden halk oyunlarına, tarihî ve dinî mekânların tanıtımına kadar farklı temalarla kentin kültürel zenginliğini hem bilgilendirici hem eğlendirici bir formatta aktarıyor.

Ziyaretçilere sunulan deneyimler:

Urfa Dijital Tarih ve Kültür Adasında öne çıkan bölümler arasında Halilürrahman Peygamberler ve İlim İnsanları Külliyesi bulunuyor. Bu alanda 12 peygamberin hatırası yaşatılmakta, ayrıca İslam döneminde bu topraklarda yetişmiş önemli ilim insanlarının anıları ölümsüzleştiriliyor. Her biri için, Urfa geleneksel mimarisine uygun odalar içinde bilgi alanları oluşturuldu.

Büyük maket salonu, kompleksi Urfa Kalesi ile bütünleşik şekilde gösteren bir sunum alanı olarak ziyaretçilere açıldı. Rasathane binasında ise gök bilimi ve astronomi temalı interaktif deneyimler sunuluyor; bu bölüm özellikle farklı yaş gruplarına hitap edecek şekilde tasarlandı. Alanda ayrıca dinlenme ve ikram amaçlı bir kahve evi de yer alıyor.

Vali Şıldak, projenin uygulanmasında destek veren kurumlara teşekkür ederek, İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına finansman ve proje desteği için teşekkür etti. Şıldak, projenin Şanlıurfa'ya armağan edildiğini ve bölgenin kalbi olarak nitelendirilen Balıklıgöl'ün artık daha zengin bir içerikle buluştuğunu vurguladı.

Ziyarete açılan dijital merkez, hem yerel halkın hem de şehre turizm amaçlı gelen ziyaretçilerin ilgisini çekti. Alanları gezenler, sunulan dijital tanıtımlardan memnuniyet duyduklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Proje, kentin tarihini ve kültürel kodlarını teknolojik araçlarla erişilebilir kılmayı amaçlarken, ziyaretçilere bilgi edinmeyi deneyimle birleştiren bir ortam sunuyor. Bu sayede Balıklıgöl Yerleşkesi hem manevi hem de eğitsel değerleriyle daha geniş kitlelere ulaştırılmış oluyor.

ŞANLIURFA'DA DİJİTAL TARİH VE KÜLTÜR ADASI AÇILDI