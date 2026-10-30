Muğla'da 29 Ekim coşkusu: meydanı dolduran kutlama ve konser

kutlamalar meydanda başladı:

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet’in kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Menteşe ilçesinde düzenlenen etkinlikler, Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran binlerce vatandaşı bir araya getirdi. Program, fener alayıyla başladı; meydan Türk bayraklarıyla renklenirken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı birlik ve beraberlik içinde kutlandı.

etkinlikler ve katılımcılar:

Törenlere Kıyı Belediyeler Birliği yetkilileri ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, Yeni Parti Muğla Milletvekili Gizem Özcan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Fener alayının ardından devam eden programda katılımcılar Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkma kararlılıklarını gösterdi.

müzik ve birliktelik:

Kutlamaların ilerleyen saatlerinde sahneye çıkan sevilen müzik grubu Madrigal, repertuarından eserlerle meydanı dolduranlara unutulmaz anlar yaşattı. Vatandaşlar şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek kutlamanın coşkusunu artırdı.

başkanların mesajları:

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, törende katılımcılara seslenerek, "Cumhuriyet bizim için özgürlük demek. Kadın erkek eşitliği demek. Bağımsızlık demek. Adalet demek, akıl demek, bilim demek, kültür demek, sanat demek. Sahip olduğumuz en büyük değer demek Cumhuriyet. Bu meydanı coşkuyla dolduran siz değerli hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum, iyi eğlenceler diliyorum" dedi.

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Cumhuriyetin milletin bağımsızlık mücadelesinin en büyük kazanımı olduğunu vurguladı ve "Cumhuriyet, bu toprakların mayasıdır! Milletimizin iradesidir! Özgürlüğümüzün ışığıdır! Ortak geleceğimizdir" ifadelerini kullandı. Başkan Aras konuşmasına şu sözlerle devam etti: "Cumhuriyet, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde milletimizin yokluk ve işgal şartlarında ayağa kalkarak kendi geleceğine sahip çıkmasının adıdır. Cumhuriyet, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olmasıdır. Kadınların hayatın her alanında eşit yurttaşlar olarak yer almasıdır. Çocuklarımızın eğitim hakkına kavuşmasıdır. Gençlerimizin geleceğe umutla bakmasıdır. Cumhuriyet, aklın, bilimin, sanatın, adaletin ve özgür düşüncenin aydınlattığı çağdaş Türkiye idealidir".

Gecenin ilerleyen saatlerinde konser ve kutlamalar sürerken, meydanı dolduran kalabalık Cumhuriyet değerlerine sahip çıkma vurgusunu yineledi. Etkinlikler, hem anma hem de kutlama niteliğiyle kentte yoğun katılımla tamamlandı.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN CUMHURİYET’İN KURULUŞUNUN 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA MENTEŞE İLÇESİNDE DÜZENLENEN KUTLAMALAR, BİNLERCE VATANDAŞI BİR ARAYA GETİRDİ.