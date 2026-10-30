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Kurşunlu külliyesi'nde tahliye işlemi mahkeme kararı beklenirken durduruldu

Odunpazarı Kaymakamlığı, Eskişehir 1. İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararı beklenene kadar Kurşunlu Külliyesi'ndeki tahliye işlemini durdurdu.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 11:46

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kurşunlu külliyesi'nde tahliye işlemi mahkeme kararı beklenirken durduruldu

Kurşunlu Külliyesi'nde tahliye işlemi mahkeme kararına ertelendi

Eskişehir'in tarihi merkezlerinden Kurşunlu Külliyesi'nde 3 Kasım tarihinde yapılması planlanan tahliye, resmi yazıyla durduruldu. Odunpazarı Kaymakamlığı, belediyenin açtığı davaya ilişkin mahkeme kararını bekleme kararı alarak uygulamayı geçici olarak erteledi. Bu gelişme, külliyede sürdürülen kültür ve sanat faaliyetlerinin kısa vadede devam edeceği anlamına geliyor.

Kaymakamlıktan yürütmeyi durdurma kararı:

Odunpazarı Kaymakamlığı İlçe Hukuk İşleri Şefliği'nin 30 Ekim 2026 tarihli yazısında, Odunpazarı Belediyesi'nin Eskişehir 1. İdare Mahkemesi'nde dava açtığı hatırlatıldı. Yazıda, mahkemenin 26 Ekim 2026 tarihli ve 2026/1219 Esas sayılı kararına atıf yapılarak, yürütmeyi durdurma talebiyle ilgili mahkeme kararı verilinceye kadar taşınmazın tahliyesi işleminin durdurulduğu belirtildi. Ayrıca mahkeme kararının açıklanmasının ardından taraflardan bir talep gelmesi halinde konunun yeniden değerlendirilebileceği ifade edildi.

Toplumsal tepki ve kentin kültürel duyarlılığı:

Tahliye tebligatının ardından Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt kentlilere çağrıda bulunmuş, Kurşunlu Külliyesi'nin korunmasının önemine dikkat çekmişti. Bu çağrı geniş yankı buldu; Eskişehirliler külliyenin yalnızca tarihi bir yapı olmadığını, kent hafızasının ve kültür yaşamının bir parçası olduğunu vurguladı. Müzelerin, sanat atölyelerinin ve kadın girişimcilerin faaliyetlerinin sonlanması ihtimali kamuoyunda yoğun tepki yarattı ve sürecin yerel gündem olmasına neden oldu.

Külliyenin kültür-sanat işlevleri ve hukuki süreç:

Odunpazarı Belediyesi, 2004 yılından bu yana kira sözleşmesi kapsamında kullandığı Kurşunlu Külliyesi'nde kapsamlı restorasyon ve düzenleme çalışmaları yürüttü. Külliyedeki Ahşap Eserler Müzesi, Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Müzesi, Lületaşı Müzesi ve Cam Sanatları Merkezi gibi mekânlar, bölgenin önemli kültür ve turizm merkezleri arasında yer alıyor. Külliyede yaklaşık 30 kişinin çalıştığı, yüzlerce kursiyerin sanat eğitimi aldığı ve kadın girişimcilerin işletmelerinin bulunduğu belirtiliyor.

Belediyenin kira sözleşmesinin beş yıl uzatılması talebine yanıt verilmemesi üzerine yargıya başvurması ve tahliyeye karşı dava açması hukuki sürecin merkezine oturdu. Mahkemenin yürütmeyi durdurma talebiyle ilgili nihai kararı, Kurşunlu Külliyesi'nin geleceğini belirleyecek. Şimdilik külliyedeki kültürel faaliyetler devam ediyor; kent aktörleri ve vatandaşlar süreci yakından takip ediyor.

ESKİŞEHİR&#039;İN TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASININ ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN KURŞUNLU KÜLLİYESİ

ESKİŞEHİR'İN TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASININ ÖNEMLİ MERKEZLERİNDEN KURŞUNLU KÜLLİYESİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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