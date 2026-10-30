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Gönül köprüsünde bir yıl: Kayseri'de halk ozanları buluşması

Kayseri Halk Ozanları Kültür Evi'nin ilk yıl etkinliği 31 Ekim 2026'da saz ve sözle kutlanacak; aşık geleneği türkü, şiir ve söyleyişlerle yaşatılacak.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 11:59

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Gönül köprüsünde bir yıl: Kayseri'de halk ozanları buluşması

Kayseri'de bir araya gelme sebebi:

Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kayseri Halk Ozanları Kültür Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Gönül Köprümüzde 1. Yıl: Kayseri Halk Ozanları Buluşması" 31 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da gerçekleşecek. Etkinlik, Mimar Sinan Parkı içindeki Kayseri Halk Ozanları Kültür Evi'nin kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenleniyor ve Kayserililer için ücretsiz, halka açık bir program olarak planlandı.

programın içeriği:

Sunuculuğunu Dost Cemali'nin üstleneceği gecede sahne alacak isimler arasında Ozan Halil Daylak, Âşık Gulfani, Ozan Köroğlu ve Hülya Şen bulunuyor. Katılımcılar, halk ozanlarının saz ve söz geleneğini yansıtan türkü, şiir ve sözlü anlatımlarını dinleme fırsatı bulacak. Programda yer alacak eserler, aşık edebiyatının seçkin örneklerini ve bölgesel söyleyişleri izleyiciyle buluşturacak şekilde kurgulandı.

kültürel miras ve amaç:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenerek yeniden hizmete kazandırılan Kayseri Halk Ozanları Kültür Evi, halk ozanlarının eserlerini, şiir ve müziklerini paylaşabildiği önemli bir merkez olarak öne çıkıyor. Bu ilk yıl kutlaması, sadece bir yıldönümü etkinliği olmakla kalmayıp, aynı zamanda aşık geleneğinin korunması, tanıtılması ve genç kuşaklara aktarılması yönünde atılmış somut adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Etkinlik organizatörleri, bu tür buluşmaların kent kültürüne uzun vadeli katkı sağlayacağını ve Kayseri'nin kültür-sanat yaşamındaki çeşitliliği güçlendireceğini belirtiyor. Halk ozanlarının canlı performansları, hem yerel kültürün görünürlüğünü artıracak hem de dinleyicilere sözlü geleneğin zenginliğini doğrudan deneyimleme olanağı verecek.

Tüm Kayserililer, 31 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da Mimar Sinan Parkı içindeki Kayseri Halk Ozanları Kültür Evi'nde gerçekleştirilecek buluşmaya davet edildi. Etkinlik, kent yaşamında halk ozanlarının rolünü yeniden hatırlatmayı ve kültürel aktarımı güçlendirmeyi hedefliyor.

VALİLİK, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ İLE KAYSERİ HALK OZANLARI KÜLTÜR...

VALİLİK, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ İLE KAYSERİ HALK OZANLARI KÜLTÜR DERNEĞİ İŞ BİRLİĞİNDE KAYSERİ HALK OZANLARI KÜLTÜR EVİ’NİN BİRİNCİ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENECEK ÖZEL PROGRAMDA, HALK OZANLARI SAZLARI VE SÖZLERİYLE KAYSERİLİLERLE BULUŞACAK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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