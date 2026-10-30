Yeşilyurt'un standı İstanbul'da memleket lezzetlerini ve hasreti buluşturdu

Yeşilyurt standı Malatya lezzetlerini İstanbul'da tanıtıyor

Yeşilyurt Belediyesi, 8. Geleneksel Malatya Tanıtım Günleri kapsamında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda kurduğu stantla Malatya'nın köklü mutfak kültürünü, yöresel ürünlerini ve misafirperverliğini ziyaretçilerle buluşturuyor. Etkinlik kapsamında açılan stant, hem şehir içinden hem de gurbetçilerden yoğun ilgi görüyor.

standta sunulan lezzetler:

Yeşilyurt Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan stantta, geleneksel tatlar ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Öne çıkan ürünler arasında Malatya peyniri, tandır, bilik ekmeği, yoğurtlu çorba ve dünyaca ünlü Malatya kayısısı yer alıyor. İkram edilen yöresel lezzetler, etkinliğe gelenlerin tadına bakma talebini artırıyor ve stant çevresinde sürekli bir ilgi oluşmasını sağlıyor.

hemşehrilerle buluşma ve tanıtım amaçları:

Standı ziyaret edenler arasında İstanbul'da yaşayan Malatyalılar ve farklı kentlerden gelen katılımcılar dikkat çekiyor. Görsellerle desteklenen stant, Yeşilyurt'u ve Malatya'yı anlatan bilgi içerikleriyle ziyaretçilere hem nostalji hem de güncel tanıtım imkanı sunuyor. Gurbetçiler, memleket hasretini giderirken aynı zamanda ilçenin kültürel değerleri ve yatırımları hakkında bilgi alabiliyor.

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Akın de standı dolaşarak ziyaretçilerle ilgilendi. Akın etkinlikle ilgili olarak, "Yeşilyurt Belediyesi olarak bu tür organizasyonlarda yer almayı önemsiyoruz. İstanbul’da yaşayan hemşehrilerimiz ve gurbetçilerimizle bir araya gelerek hasret gideriyor, şehrimizin ve ilçemizin güzelliklerini tanıtma fırsatı buluyoruz. Standımıza gösterilen yoğun ilgi ise bizleri son derece mutlu ediyor. Bu güzel organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Etkinlik süresince stant, Malatya'nın zengin kültürel mirasını ve yöresel lezzetlerini tanıtma amacıyla önemli bir rol üstleniyor; hem tanıtıma hem de hemşehri buluşmalarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

YEŞİLYURT BELEDİYESİNİN TANITIM STANDI İSTANBUL’DA YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR