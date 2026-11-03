Balkan kardeşliği Osmangazi’de aynı çatı altında buluştu

Osmangazi’de Balkan kültür köprüsü kuruldu

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Hemşehri Buluşmaları, Balkan kökenli dernek ve federasyon temsilcilerini Osmangazi Gösteri Merkezi'nde bir araya getirdi. Etkinlik, belediyenin kültürel zenginlikleri yaşatma, hemşehrilik bağlarını güçlendirme ve toplumsal dayanışmayı pekiştirme hedefleri çerçevesinde gerçekleştirildi.

buluşmanın hedefi ve katılımcılar:

Programa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ev sahipliği yaptı. YENİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Bulgaristan Bursa Konsolosu Momchil Rusinov, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ile Bursa’da faaliyet gösteren çok sayıda göçmen derneği ve federasyonun temsilcileri etkinlikte yer aldı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada birlik, beraberlik ve ortak kültürel mirasın önemi vurgulandı.

bursa'nın balkan kimliği ve başkanın mesajı:

Erkan Aydın programda, "Bursa ve Osmangazi aslında bir Balkan şehridir" vurgusunu yaptı ve şunları dile getirdi: Mübadele ve önceki göçlerle gelen soydaşların aldıkları eğitim ve kültürün Bursa’nın gelişimine önemli katkılar sunduğunu, dernekçilik, sanayi ve iş dünyasında faaliyet gösteren hemşehrilerin kente değer kattığını belirtti. Başkan Aydın, dernek ve federasyon temsilcileriyle sohbet ederek görüş ve önerilerini dinledi ve geleneklerin farklı kuşakları birbirine bağlamadaki rolünü önemsediklerini ifade etti.

balkanlarla ilişkilere verilen önem ve sürdürülen çalışmalar:

Erkan Aydın aynı zamanda Balkanlarla bağları güçlendirmek için yürütülen çalışmaları anlattı: "Kosova’da üç yıldır Sultan I. Murad Hüdavendigar etkinliklerini sürdürüyoruz. Batı Trakya’daki etkinliklerimiz devam ediyor. Üsküp’te buluşmalar gerçekleştiriyoruz. Bulgaristan’daki kardeş şehirlerimizle iftar programları ve farklı etkinlikler düzenleyerek bu bağları koparmadan daha ileriye taşımak için çaba sarf ediyoruz." Başkan, hem burada hem orada yürütülen yoğun çalışmanın önemine dikkat çekti ve buluşmaya gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

temsilcilerin sözleri ve organizasyonun kapanışı:

Hasan Öztürk etkinlikte, Bursa’ya yerleşmelerinin tesadüf olmadığını belirterek Balkanlarla organik bağların korunmasının önemine işaret etti ve oralardaki soydaşların Türk dilini ve kimliğini koruma çabalarının yalnız bırakılmaması gerektiğini söyledi. BALK-GÖÇ Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan ise Balkan Türklerinin Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmasının önemini vurguladı. Bursa Bosna Sancak Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Sadık Şengül de birlik ve beraberlik mesajı verdi. Program, katılımcıların birlikte çekildiği hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ’NİN KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİ YAŞATMAK, HEMŞEHRİLİK BAĞLARINI GÜÇLENDİRMEK VE TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI PEKİŞTİRMEK AMACIYLA DÜZENLEDİĞİ HEMŞEHRİ BULUŞMALARI, BALKANLAR’DAN BURSA’YA UZANAN KÖKLÜ DOSTLUKLARI VE ORTAK DEĞERLERİ BİR KEZ DAHA ÖN PLANA ÇIKARDI. BAŞKAN ERKAN AYDIN, BALKAN COĞRAFYASINDA YAŞAYAN SOYDAŞLARLA GÖNÜL BAĞLARINI GÜÇLÜ TUTMANIN VE ORTAK KÜLTÜREL MİRASI GELECEK NESİLLERE AKTARMANIN ÖNEMİNİ VURGULADI.