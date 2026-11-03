Dolar 49,9139 -0,12%
Euro 55,9609 +0,06%
Bist 11.051,62 +0,82%
Altın Gram 6.352,96 -0,27%
EUR/USD 1,1194 +0,03%
Brent Petrol 102,78 -1,90%
--°

Çermik'e modern özel eğitim uygulama okulu kazandırıldı

Çermik'te 1. ve 2. kademe bölümleriyle faaliyete geçen özel eğitim uygulama okulu, özel ihtiyaç sahibi bireylere modern ve güvenli eğitim sunacak.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 16:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Çermik'e modern özel eğitim uygulama okulu kazandırıldı

Çermik'te yeni eğitim merkezi

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, ilçenin yıllardır süren ihtiyacını karşılayacak nitelikte bir özel eğitim uygulama okulu hizmete girdi. Açılan kurumun 1. ve 2. kademe bölümleri aktif hale getirildi ve eğitime başladı.

Hizmet kapsamı:

Okulda, özel ihtiyaç sahibi bireyler için modern, güvenli ve nitelikli eğitim ortamı sağlanması hedefleniyor. Derslikler ve ortak kullanım alanları, özel eğitim programlarının uygulanmasına uygun şekilde düzenlendi.

Çalışmalar ve donatım:

İlçe milli eğitim müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, okul binası ile birlikte dersliklerde ve ortak alanlarda devam eden fiziki düzenlemeler ve donatım çalışmaları tamamlandı. Bu adım, ilçedeki önemli bir eksikliğin giderilmesi yönünde atılmış somut bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yerel yetkililer, okulun faaliyete geçmesiyle birlikte özel eğitim hizmetlerine erişimin kolaylaşacağını ve eğitimde fırsat eşitliğinin güçleneceğini bildiriyor. Milli eğitim müdürlüğünün açıklaması, bölgedeki eğitim altyapısının geliştirilmesine yönelik sürecin devam edeceğini işaret ediyor.

İLÇEDE FAALİYETE GİREN ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULUNDA, ÖZEL İHTİYAÇ SAHİBİ BİREYLER, MODERN...

İLÇEDE FAALİYETE GİREN ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULUNDA, ÖZEL İHTİYAÇ SAHİBİ BİREYLER, MODERN, GÜVENLİ VE NİTELİKLİ ŞARTLARDA EĞİTİM ALABİLECEK. İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN YAPILAN AÇIKLAMAYA GÖRE, OKUL BİNASI, DERSLİKLER VE ORTAK ALANLARDA DEVAM EDEN FİZİKİ DÜZENLEMELER VE DONATIM ÇALIŞMALARININ TAMAMLANDIĞI, İLÇENİN BÜYÜK BİR EKSİĞİ OLAN ÇERMİK ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULUNUN 1.VE 2. KADEME BÖLÜMLERİNİN HİZMETE GİRDİĞİ BELİRTİLDİ.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bakan Tekin'den öğrencilere 'sizi çok seviyorum' mesajı ve okuma teşviki
images

safranbolu’da okullarda yerinde eğitim incelemesi
images

Uludere'de eğitim odaklı saha ziyareti: okullar yerinde değerlendirildi
images

Güzel ahlakın izinde lise öğrencileriyle manevi sohbet

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Aydın’da ekim ayında kapsamlı güvenlik seferberliği: bin 352 aranan şahıs yakalandı

Tomarza-Malatya bağlantı yolu çift yönlü olarak yeniden trafiğe açıldı

Barınakta şeffaflık talebi gerilimi: hayvanseverler ve görevliler karakola götürüldü

Çan’da mantar ararken kaybolan 77 yaşındaki Alzheimer hastası jandarma ve köylülerce sağ bulundu

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı