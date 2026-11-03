Çermik'e modern özel eğitim uygulama okulu kazandırıldı

Çermik'te yeni eğitim merkezi

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, ilçenin yıllardır süren ihtiyacını karşılayacak nitelikte bir özel eğitim uygulama okulu hizmete girdi. Açılan kurumun 1. ve 2. kademe bölümleri aktif hale getirildi ve eğitime başladı.

Hizmet kapsamı:

Okulda, özel ihtiyaç sahibi bireyler için modern, güvenli ve nitelikli eğitim ortamı sağlanması hedefleniyor. Derslikler ve ortak kullanım alanları, özel eğitim programlarının uygulanmasına uygun şekilde düzenlendi.

Çalışmalar ve donatım:

İlçe milli eğitim müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, okul binası ile birlikte dersliklerde ve ortak alanlarda devam eden fiziki düzenlemeler ve donatım çalışmaları tamamlandı. Bu adım, ilçedeki önemli bir eksikliğin giderilmesi yönünde atılmış somut bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yerel yetkililer, okulun faaliyete geçmesiyle birlikte özel eğitim hizmetlerine erişimin kolaylaşacağını ve eğitimde fırsat eşitliğinin güçleneceğini bildiriyor. Milli eğitim müdürlüğünün açıklaması, bölgedeki eğitim altyapısının geliştirilmesine yönelik sürecin devam edeceğini işaret ediyor.

İLÇEDE FAALİYETE GİREN ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULUNDA, ÖZEL İHTİYAÇ SAHİBİ BİREYLER, MODERN, GÜVENLİ VE NİTELİKLİ ŞARTLARDA EĞİTİM ALABİLECEK. İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN YAPILAN AÇIKLAMAYA GÖRE, OKUL BİNASI, DERSLİKLER VE ORTAK ALANLARDA DEVAM EDEN FİZİKİ DÜZENLEMELER VE DONATIM ÇALIŞMALARININ TAMAMLANDIĞI, İLÇENİN BÜYÜK BİR EKSİĞİ OLAN ÇERMİK ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULUNUN 1.VE 2. KADEME BÖLÜMLERİNİN HİZMETE GİRDİĞİ BELİRTİLDİ.