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Bakanın SOBE ziyaretinde kek yapan öğrenciyle kurduğu içten muhabbet gönülleri ısıttı

Bakan Mustafa Çiftçi, Konya'daki SOBE ziyaretinde kek yapan 23 yaşındaki Dilara ile içten sohbet etti; Dilara'nın üretim tesisinde çalışması planlanıyor.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 16:10

GÜNCELLEME: 03 Kasım 2026 - 16:13

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bakanın SOBE ziyaretinde kek yapan öğrenciyle kurduğu içten muhabbet gönülleri ısıttı

Konya'da ziyarette samimi anlar

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya'da Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE)'ni ziyaret etti. Uygulama mutfağında kek yapan 23 yaşındaki Dilara ile tanışan Çiftçi, gençle kısa ve sıcak bir sohbet gerçekleştirdi. Dilara'nın önce bakanın adını, ardından yaşını sorması ziyaretin en içten anlarından biri olarak kaydedildi.

Bakanın paylaşımı ve mesajı:

Çiftçi, ziyaretle ilgili anları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında, Dilara'nın 2 yıldır SOBE'de eğitim aldığı bilgisini ve yakında bir üretim tesisinde çalışmaya başlamasının planlandığını aktardı. Ziyarette SOBE'nin sunduğu eğitimin öğrencilerin yeteneklerini geliştirmesine katkı sağladığını belirtti ve Selçuklu Belediyesi, SOBE çalışanları ile ailelere teşekkür etti.

SOBE'nin hizmeti ve destekleri:

Selçuklu Belediyesi destekli faaliyet gösteren SOBE'de verilen eğitimin sevgi ve sabırla yürütüldüğünü vurgulayan Çiftçi, bu sayede her öğrencinin ayrı bir kabiliyet ve hayale sahip olduğuna dikkat çekti. Ziyaret, kurumun faaliyetlerini yerinde görülmesini sağladı ve genç katılımcıların eğitim ile mesleki hayata hazırlanma sürecine dair somut bir örnek sundu.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, KONYA&#039;DA SELÇUKLU OTİZMLİ BİREYLER EĞİTİM VAKFINA (SOBE)...

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, KONYA'DA SELÇUKLU OTİZMLİ BİREYLER EĞİTİM VAKFINA (SOBE) GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ZİYARETTE KEK YAPAN BİR ÖĞRENCİYLE SOHBET ANLARI YÜREK ISITTIĞI ANLAR SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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