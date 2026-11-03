Karadeniz saldırısında zarar gören Arina A boğazdan güvenle geçirildi

Olayın gelişimi:

Karadeniz'de Ukrayna kaynaklı bir insansız hava aracı (İHA) saldırısında ağır hasar gören Panama bandıralı Arina A isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçirilerek Marmara kıyılarına doğru sevk edildi. Gemide saldırı sırasında ağır yaralanan kaptan Dmitry Zhitin yaşamını yitirdi. Olay sonrası gemideki 25 mürettebat 7 Ekim 2026 tarihinde Trabzon Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri tarafından güvenli şekilde tahliye edilerek karaya çıkarıldı.

Boğaz geçişi ve eskort:

Trabzon açıklarından Marinsal III römorkörü tarafından çekilen yaklaşık 190 metre uzunluğundaki, 30,5 metre genişliğe ve 6,2 metre drafta sahip hasarlı geminin İstanbul Boğazı geçişi için geniş güvenlik önlemleri alındı. Boğaz, geçiş sürecinde gemi trafiğine kapatıldı ve Marinsal III'e Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma 10, Kurtarma 5, Kurtarma 7, Kurtarma 11 ve Kurtarma 12 römorkörleri olmak üzere toplam 5 römorkör daha eşlik etti.

Römorkör eşliğindeki geçiş, sahadan elde edilen görüntülerde dikkat çeken sahneler oluşturdu. Yetkililer, geçiş sırasında gemi ve personel güvenliğinin birinci öncelik olduğunu belirtti ve koordinasyonun ilgili makamlarla sağlandığı vurgulandı.

Çekme operasyonu ve rota:

Marinsal Shipping tarafından yapılan açıklamada, Trabzon'dan başlayan çekme operasyonunun Karadeniz'in değişken ve zaman zaman sert hava koşulları altında yürütüldüğü ifade edildi. Seyir boyunca rüzgâr, dalga ve rota şartlarının yakından takip edildiği, hem geminin hem de görev yapan ekiplerin emniyeti için gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.

Hasarlı gemi, Marinsal III römorkörü tarafından İstanbul Boğazı açıklarına getirildikten sonra planlandığı üzere Yalova'daki bir tersaneye götürülecek. Firma yetkilileri, operasyonun geminin Yalova'daki teslim noktasına ulaştırılmasıyla tamamlanacağını bildirdi.

İlgili resmi kurumlar ve römorkör görev ekipleri arasındaki koordinasyonun sürekliliği, yol boyunca güvenlik kontrollerinin devam etmesi sağlandı. Boğaz geçişinin ardından geminin onarım süreçleri ve incelemeler için tersanede gerekli çalışmalara başlanacak.

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