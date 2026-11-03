İncirliova'da sayıştay denetimi: hesap verme yükümlülüğü doğrulandı

Sayıştay raporunun bulguları:

Sayıştay Başkanlığı tarafından hazırlanan 2025 yılı Denetim Raporu tamamlandı. Raporda, belediyenin 2025 yılı faaliyetleri kapsamında kamu zararına ilişkin olumsuz bir tespit bulunmadığı ve mali rapor ile tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği belirtildi.

Raporda yer alan değerlendirmede, Aydın İncirliova Belediyesi 2025 yılına ilişkin yukarıda belirtilen ve kamu idaresi tarafından sunulan geçerli finansal raporlama çerçevesi kapsamındaki mali rapor ve tablolarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır.

Meclis gündemi ve yönetim süreci:

Denetim raporu Kasım Ayı Olağan Belediye Meclis Toplantısı'nda gündeme alınarak görüşüldü. Rapor, Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın görev süresince yürüttüğü şeffaf yönetim ve hesap verebilirlik anlayışının somut bulgularını ortaya koydu.

2019 yılında göreve başlayan Başkan Kaya döneminde yapılan denetimler ışığında, 2025 raporunun da benzer sonuçlar vermesi, belediye bütçesinin ve vatandaşların emanet ettiği kaynakların titizlikle kullanıldığını teyit ediyor.

Başkan Aytekin Kaya'nın değerlendirmesi:

Başkan Aytekin Kaya, Sayıştay raporunun kendileri için önemli bir sonuç olduğunu vurgulayarak, “Göreve geldiğimiz günden bugüne vatandaşlarımızın bize emaneti olan belediye bütçesine gözümüz gibi bakıyoruz. Çünkü biz bu görevi bir emanet olarak görüyor, hemşehrilerimizin her kuruşunun hesabını verebileceğimiz bir anlayışla çalışıyoruz. Belediyemizde gerçekleştirilen Sayıştay denetimlerinden bugüne kadar alnımızın akıyla çıktık. 2025 yılı denetim raporunda da çalışma anlayışımızın önemli bir göstergesidir. Bizim önceliğimiz, belediyemizin kaynaklarını en doğru ve verimli şekilde kullanarak ilçemize kalıcı eserler kazandırmak, vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmaktır. Şeffaflıktan, dürüstlükten ve hesap verebilirlikten hiçbir zaman taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. İncirliova’mız için gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden çalışmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın güvenine layık olmak ve ilçemizde taş üstüne taş koymak için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Raporun sonuçları, yerel yönetimde hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkelerinin uygulanmasının sürdürülmesi açısından önemli kabul ediliyor ve belediye hizmetlerinin yürütülmesinde halk güveninin korunmasına katkı sağlaması bekleniyor.

İNCİRLİOVA BELEDİYESİ’NE SAYIŞTAY’DAN TEMİZ RAPOR