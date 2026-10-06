Dolar 49,1728 +0,12%
Euro 55,2620 +0,21%
Bist 12.382,49 -0,49%
Altın Gram 6.583,35 +0,18%
EUR/USD 1,1232 +0,08%
Brent Petrol 99,92 -0,40%
--°

Balkanlarda ticaret köprüleri güçlendi: 925 b2b görüşmesi yeni kapılar açtı

TİM'in 28 Eylül-2 Ekim Kosova ve Kuzey Makedonya heyeti, Priştine ve Üsküp'te 925'i aşkın b2b görüşmeyle Balkanlardaki ticaret köprülerini güçlendirdi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 09:54

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Balkanlarda ticaret köprüleri güçlendi: 925 b2b görüşmesi yeni kapılar açtı

tİM heyeti Kosova ve Kuzey Makedonya temaslarını tamamladı:

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) öncülüğünde düzenlenen Kosova ve Kuzey Makedonya Ticaret Heyeti programı 28 Eylül - 2 Ekim tarihlerinde gerçekleştirildi. Heyete TİM Sektörler Konseyi Üyesi ve TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı İskender Kaplan başkanlık etti. Program kapsamında Türk ve bölge firmaları yoğun bir ikili iş görüşmesi trafiği yürüttü.

başlıca buluşmalar ve rakamlar:

Priştine ve Üsküp etaplarını kapsayan heyet süresince toplamda 925in üzerinde b2b görüşme gerçekleşti. Heyetin Priştine durağında, T.C. Priştine Maslahatgüzarı Şeyda Çimeli Aydın ile Ticaret Müşavirliği yetkililerinin de katılımıyla 26 Türk ihracatçı firma temsilcisi Kosovalı ortaklarla buluştu ve 400'ün üzerinde görüşme yapıldı. Üsküp ayağında ise 26 Türk firmasından 31 temsilci, Kuzey Makedonya'dan 210 firma ile bir araya gelerek 525 ikili temas gerçekleştirdi.

kaplan'ın değerlendirmesi ve bölgesel strateji:

Heyet Başkanı İskender Kaplan, temasların beklentilerin üzerinde ilgi gördüğünü belirtti. Kaplan, 'Balkanlar tarihi bağlarımızın ötesinde, ihracatçımız için stratejik bir pazar kapısıdır' sözleriyle bölgenin önemine vurgu yaptı. Kaplan ayrıca TİM'in ihracatçıları dünya pazarlarında aktif kılma vizyonu doğrultusunda sahada olmaya devam edeceğini ve Balkanlardaki ticari varlığın artırılmasının sürdürüleceğini ifade etti.

Açılış konuşmalarında Kuzey Makedonya Ekonomi Odası CEO'su Antoni Peshev, Kuzeybatı Makedonya Ekonomi Odası Başkanı Nuhi Aliu, MATTO Başkanı Aydoğan Ademoski ve T.C. Üsküp Büyükelçisi Alper Aktaş da iki ülke arasındaki stratejik bağları ve ticari iş birliği potansiyelini vurguladı. Heyet, bölgedeki Türk malı algısını ve iş birliği taleplerini teyit ederek yeni ticari ortaklıkların temellerini attı.

Program, TİM ve katılımcı firmalar açısından sadece kısa vadeli görüşmelerin ötesinde, sürdürülebilir iş bağlantıları kurulması ve Balkan pazarında kalıcı bir ticari ağ oluşturulması hedefiyle değerlendirildi. Heyetin sonuçları, önümüzdeki dönemde Türk ihracatçılarının Balkanlara yönelik adımlarını hızlandıracak nitelikte görülüyor.

TİM HALI SEKTÖR KURULU BAŞKANI KAPLAN: &quot;BALKANLAR’DA TİCARET KÖPRÜLERİMİZİ DAHA DA...

TİM HALI SEKTÖR KURULU BAŞKANI KAPLAN: "BALKANLAR’DA TİCARET KÖPRÜLERİMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRDİK"

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Eskişehir'in zengin florası bal üreticilerini yüz güldürüyor
images

ING Yatırım'dan tek platformla küresel piyasa erişimi
images

Sultanhanı’nda şeker pancarı hasadı başladı
images

denizli'de 2027 besilik sığır ithalatı başvuruları başladı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kulu'da Bozan Mahallesi'nde traktör yangını söndürüldü, maddi hasar oluştu

Pusetin altındaki tuzak: Tekirdağ'da uyuşturucu saklama yöntemleri gün yüzüne çıktı

Yozgat’ta sabah sisleri sürüşü zorlaştırdı: görüş 30 metreye kadar düştü

Bakan Yumaklı uyardı: 1-30 eylül denetimlerinde 117 bin 360 kontrolde 218.2 milyon lira ceza

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip