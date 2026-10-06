Balkanlarda ticaret köprüleri güçlendi: 925 b2b görüşmesi yeni kapılar açtı

tİM heyeti Kosova ve Kuzey Makedonya temaslarını tamamladı:

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) öncülüğünde düzenlenen Kosova ve Kuzey Makedonya Ticaret Heyeti programı 28 Eylül - 2 Ekim tarihlerinde gerçekleştirildi. Heyete TİM Sektörler Konseyi Üyesi ve TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı İskender Kaplan başkanlık etti. Program kapsamında Türk ve bölge firmaları yoğun bir ikili iş görüşmesi trafiği yürüttü.

başlıca buluşmalar ve rakamlar:

Priştine ve Üsküp etaplarını kapsayan heyet süresince toplamda 925in üzerinde b2b görüşme gerçekleşti. Heyetin Priştine durağında, T.C. Priştine Maslahatgüzarı Şeyda Çimeli Aydın ile Ticaret Müşavirliği yetkililerinin de katılımıyla 26 Türk ihracatçı firma temsilcisi Kosovalı ortaklarla buluştu ve 400'ün üzerinde görüşme yapıldı. Üsküp ayağında ise 26 Türk firmasından 31 temsilci, Kuzey Makedonya'dan 210 firma ile bir araya gelerek 525 ikili temas gerçekleştirdi.

kaplan'ın değerlendirmesi ve bölgesel strateji:

Heyet Başkanı İskender Kaplan, temasların beklentilerin üzerinde ilgi gördüğünü belirtti. Kaplan, 'Balkanlar tarihi bağlarımızın ötesinde, ihracatçımız için stratejik bir pazar kapısıdır' sözleriyle bölgenin önemine vurgu yaptı. Kaplan ayrıca TİM'in ihracatçıları dünya pazarlarında aktif kılma vizyonu doğrultusunda sahada olmaya devam edeceğini ve Balkanlardaki ticari varlığın artırılmasının sürdürüleceğini ifade etti.

Açılış konuşmalarında Kuzey Makedonya Ekonomi Odası CEO'su Antoni Peshev, Kuzeybatı Makedonya Ekonomi Odası Başkanı Nuhi Aliu, MATTO Başkanı Aydoğan Ademoski ve T.C. Üsküp Büyükelçisi Alper Aktaş da iki ülke arasındaki stratejik bağları ve ticari iş birliği potansiyelini vurguladı. Heyet, bölgedeki Türk malı algısını ve iş birliği taleplerini teyit ederek yeni ticari ortaklıkların temellerini attı.

Program, TİM ve katılımcı firmalar açısından sadece kısa vadeli görüşmelerin ötesinde, sürdürülebilir iş bağlantıları kurulması ve Balkan pazarında kalıcı bir ticari ağ oluşturulması hedefiyle değerlendirildi. Heyetin sonuçları, önümüzdeki dönemde Türk ihracatçılarının Balkanlara yönelik adımlarını hızlandıracak nitelikte görülüyor.

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