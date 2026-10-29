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Bodrum iskelesine bağlandı: 335 metrelik dev kruvaziyer 1203 yolcu taşıyor

Malta bandıralı 335 metrelik kruvaziyer Aroya, Marmaris'ten gelip Bodrum'a 1203 yolcu ve 1032 mürettebatla yanaştı; akşam İstanbul'a hareket edecek.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 15:42

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EDİTÖR: Berk Doğan

Bodrum iskelesine bağlandı: 335 metrelik dev kruvaziyer 1203 yolcu taşıyor

Bodrum iskelesine yanaştı

Malta bayraklı 335 metre uzunluğundaki kruvaziyer Aroya, sabah saatlerinde Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi. Gemi, Marmaris Limanı'ndan hareket ettikten sonra Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne bağlandı.

gemi ve yolcu profili:

Yetkililer, gemide ağırlıklı olarak Rus turistlerin bulunduğunu belirtirken, toplamda 1203 yolcu ve 1032 mürettebat olduğunu aktardı. Marmaris'ten kalkan Aroya, geniş yolcu ve personel kapasitesiyle limana giriş yaptı.

rotada sonraki durağı:

Aroya, gece saatlerinde Bodrum'dan ayrılarak İstanbul Limanı'na hareket edecek.

MALTA BAYRAKLI 335 METRE UZUNLUĞUNDAKİ KRUVAZİYER &quot;AROYA&quot;, MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNE...

MALTA BAYRAKLI 335 METRE UZUNLUĞUNDAKİ KRUVAZİYER "AROYA", MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNE GELDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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