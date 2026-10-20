Balkonda intihar girişiminde bulunan kişi ailesinin müdahalesiyle kurtarıldı

Olayın gelişimi:

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi 15. Sokak'ta akşam üzeri meydana gelen olayda, bir binanın üçüncü katındaki dairenin balkonuna çıkan kişi balkon duvarının üzerine çıktı. Durumu gören çevre sakinleri, düşme riskine karşı hemen müdahale etmeye çalıştı.

Vatandaşların aldığı ilk önlem, aşağıda battaniye tutarak olası bir düşüşe karşı koruma sağlamaktı. Kısa sürede olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

İntihar girişiminde bulunan kişi, binada bulunan yakınlarının ve ailesinin kollarından yukarı çekilmesiyle balkondan içeri alındı. Ailenin hızlı müdahalesi, olayın daha ciddi bir tabloya dönüşmesini engelledi ve durumu kontrol altına aldı.

Olay yerinde bulunan vatandaşlar, hem emniyet güçlerinin gelmesini beklerken hem de doğrudan koruma sağlayarak acil müdahale sürecine katkıda bulundu. Bu tür vakalarda çevre müdahalesi kazayı önleyici rol oynayabilir ancak uzman desteği gerekliliği devam eder.

Görgü tanıkları ve kayıt:

Yaşanan panik ve müdahale anları cep telefonu kamerasına yansıdı; görüntüler olayın anbean nasıl geliştiğini ortaya koydu. Olayla ilgili olarak bildirilen bilgilerde herhangi bir kimlik veya neden detayı verilmedi.

Yetkililerin olayla ilgili olarak yürüttüğü herhangi bir soruşturma veya izlenecek hukuki süreç haberde belirtilmedi. Olay, çevredeki duyarlılık ve ailenin hızlı hareketi sayesinde olumsuz bir sonuca dönüşmeden sonlandı.

Beylikdüzü’nde balkonda intihar girişiminde bulunan kişiyi ailesi engelledi... Korku dolu anlar kamerada